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Один день ученика в пандемии.

Неделя перед каникулами в школах: что еще запретили, кроме классных занятий

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32858871/pered-prazdnikami-v-shkolah-zapretili-zanyatiya-kruzhkov-i-sportsekcij-iz-za-covid-19.html

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение относительно процесса обучения до конца декабря и о проведении новогодних праздников в образовательных учреждениях.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Последнюю учебную неделю 2020 года ученики школ, гимназий и лицеев Молдовы проведут на дистанционном обучении. Соответствующее решение опубликовала 11 декабря Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Под конец 2020 года все молдавские школы переведут на онлайн-режим обучения

Ранее аналогичный приказ был выпущен Министерством образования, культуры и исследований.

В соответствии с опубликованным решением, с 14 декабря приостанавливается деятельность внеклассных кружков и спортивных секций в помещениях школ — по возможности, их будут проводить дистанционно.

Кроме того, комиссия определила и способ проведения новогодних мероприятий в образовательных учреждениях. В школах и детских садах новогодние мероприятия предписано проводить с соблюдением социальной дистанции и всех мер противоэпидемической безопасности, с присутствием только учителей и воспитателей.

Проведение новогодних праздников в университетах, колледжах, профессиональных школах и центрах повышения квалификации полностью запрещено.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)

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Теги:
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