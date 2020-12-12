Аромат праздника: в питомниках началась вырубка новогодних елей

Сколько елок готовят на продажу к Новому году, по каким ценам и на каких условиях их можно будет приобрести, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Новогодние праздники – все ближе, и все больше людей задумываются о покупке живой ели. К сезону продаж основательно подготовилось государственное агентство Moldsilva.

В его распоряжении есть десятки специализированных плантаций, где готовят ели к зимним торжествам.

Сколько елок выращивают к праздникам

Корреспондент Sputnik Молдова побывала в одном из таких питомников, он располагается в Страшенах и был засажен сотрудниками агентства в 2012 году.

"На данный момент у нас примерно 7 100 единиц хвойных только на этой плантации, на площади в 1,38 гектара. Всего в Страшенах порядка шести гектаров отдано под питомник, и у нас более 20 тысяч елей", - рассказал инженер лесного хозяйства Страшен Михаил Скутару.

© Sputnik / Mihai Caraus Инженер лесного хозяйства Страшен Михаил Скутару.

По его словам, на этой плантации выращивают самый популярный вид новогодней красавицы - ель обыкновенную.

В ведении хозяйства Moldsilva - десятки елочных питомников. Только в Страшенском районе их порядка 20.

© Sputnik / Mihai Caraus Елки в питомнике

Сколько стоит елка

Как уточнил Скутару, на реализацию только из питомника в Страшенахв этом году предлагают более 16 тысяч елей. Всего на реализацию пойдет примерно 50 тысяч зеленых красавиц.

Как пояснил собеседник, их можно будет приобрести на специализированных базарах. Агентство уже начало получать первые заказы.

© Sputnik / Mihai Caraus Елки в питомнике

Скутару уточнил: заявки подают и продавцы, и частные лица, решившие заказать праздничную елку напрямую из питомника, чтобы не платить торговые надбавки.

Что касается цен, самая дешевая ель в этом году будет стоить 40 леев за метр, это примерно на 20% дешевле, чем в прошлом году.

Самое высокое дерево может достигать 25 метров в высоту, а самое низкое должно быть не менее метра.

"Есть много желающих купить дерево вместе с корневой системой. Такие саженцы продаются в горшке, они могут простоять дольше, сохранив свежесть хвойного запаха, зеленый цвет иголок. За ними легче ухаживать", - рассказал Скутару.

Распространенная за рубежом практика возвращать после праздников елки в питомник в Молдове пока не развита, уточнил собеседник.

Чаще всего, по словам Скутару, люди решают высадить дерево у себя во дворе или где-то в городе, часто возле церквей.

По данным статистики, живые ели с каждым годом становятся менее востребованными.Так, в прошлом году из питомника в Страшенах продали только 2800 деревьев, а годом ранее удавалось реализовать более пяти тысяч. Нынешний сезон также не обещает быть прибыльным: во всем мире пандемия, школы работают в альтернативном формате, массовые мероприятия запрещены.

"В этом году мы заметили разницу по запросам из учебных и дошкольных заведений. Возможно, не будут запланированы некоторые групповые мероприятия", - уточнил Скутару.

Как продлить жизнь елки

Чтобы новогодняя красавица не осыпалась раньше окончания праздников, нужно соблюдать несколько рекомендаций.

По словам Скутару, первым делом нужно подобрать в доме подходящее место для хвойного дерева. Наиболее правильное - самое прохладное, подальше от батарей отопления.

© Sputnik / Mihai Caraus Елки в питомнике

"Хорошая идея - покупать елку именно с корнями и посадить в горшок с землей, которую затем постоянно поливать. Когда обрезают дерево без корней, рекомендуется проводить ту же процедуру. Тогда иголки не будут терять влагу и высыхать", - рассказал лесничий.

Незаконная вырубка и штрафы

В случае незаконных вырубок хвойных деревьев, в том числе еловых и сосновых, в лесах или других зеленых зонах, физическим лицам грозит штраф от 40 до 50 условных единиц, а юридическим лицам - от 400 до 500 условных единиц или общественно полезный труд в соответствии со статьями 122 и 124 Кодекса о правонарушениях. А также возмещение ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев и насаждений, – в соответствии с Лесным кодексом.

Традиционно перед зимними праздниками усиливается охрана и защита лесов, проводятся систематические рейды в лесном фонде с участием сотрудников лесных хозяйств совместно с Инспекцией по охране окружающей среды и территориальными инспекциями полиции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova