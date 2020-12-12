10:20 12 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Международный аэропорт Кишинев

В какие страны можно полететь гражданам Молдовы с биометрическим паспортом

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
367 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201212/32859317/v-kakie-strany-mozhno-poletet-grazhdanam-Moldovy-s-biometricheskim-pasportom.html

Имея биометрический паспорт, граждане Молдовы могут летать в ряд европейских и азиатских государств.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. В Международном кишиневском аэропорту уточнили, в какие страны могут летать граждане Молдовы, располагающие биометрическим паспортом.

Рейтинг безвизового въезда
© Sputnik / Moldova
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Как отметили в аэропорту, наличие безвизового соглашения между странами и биометрического паспорта не всегда обеспечивает прохождения границы.

"Перед покупкой билетов настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с правилами посещения страны, куда вы собираетесь направиться", - говорится в пресс-релизе 

Далее там представили список стран, которые можно посетить с биометрическим паспортом без оформления визы.

В первую очередь - это страны шенгенской зоны.

Другие страны Европы: Албания, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Израиль, Монако, Черногория, Македония, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Россия, Турция, Украина, Ватикан, Армения, Беларусь, Грузия.

Страны Азии: Азербайджан, Казахстан, Макао, Тунис, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Палестина, Индонезия, Малайзия.

Напомним, в период пандемии за подробностями об открытии границ и условиях поездок в другие страны для гражданам Молдовы рекомендуется обращаться в Министерство иностранных дел РМ или к Пограничную полицию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Категории граждан Молдовы с приоритетным правом на получение паспорта РФ
Куда можно отправиться с молдавским паспортом без визы
Названы "сильнейшие" в мире паспорта: есть ли в рейтинге Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев в Кишиневе у правительства.
Фото – "Протестная выставка" тракторов в центре Кишинева
В питомниках начали продажу новогодних елей.
Видео: в питомниках начали продажу новогодних елей
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться