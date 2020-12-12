В какие страны можно полететь гражданам Молдовы с биометрическим паспортом

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. В Международном кишиневском аэропорту уточнили, в какие страны могут летать граждане Молдовы, располагающие биометрическим паспортом.
Как отметили в аэропорту, наличие безвизового соглашения между странами и биометрического паспорта не всегда обеспечивает прохождения границы.
"Перед покупкой билетов настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с правилами посещения страны, куда вы собираетесь направиться", - говорится в пресс-релизе
Далее там представили список стран, которые можно посетить с биометрическим паспортом без оформления визы.
В первую очередь - это страны шенгенской зоны.
Другие страны Европы: Албания, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Израиль, Монако, Черногория, Македония, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Россия, Турция, Украина, Ватикан, Армения, Беларусь, Грузия.
Страны Азии: Азербайджан, Казахстан, Макао, Тунис, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Палестина, Индонезия, Малайзия.
Напомним, в период пандемии за подробностями об открытии границ и условиях поездок в другие страны для гражданам Молдовы рекомендуется обращаться в Министерство иностранных дел РМ или к Пограничную полицию.
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