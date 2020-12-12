Коронавирусные подробности: как в Молдове проверяют медработников на COVID-19

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Тестирование в случае появления симптомов COVID-19 медицинские работники проходят, в первую очередь, на работе. Это связано с требованиями профсоюзов, которые обратились к властям с просьбой о необходимости внесения поправок в соответствующее постановление Минздрава. Подробности в интервью радиостудии Sputnik Молдова раскрыл глава Федерации профсоюзов Sănătatea Аурел Попович.

© Sputnik / Osmatesco Aurel Popovici

"Ранее медработникам приходилось соблюдать ту же процедуру, что и другим пациентам, – обращаться к семейному врачу, а затем ждать результат в течение дня. В то же время они должны были идти на работу, а риск вспышки заболевания в учреждении был довольно большим", – сказал Попович.

По его словам, на основании обращений коллег он попросил разрешить тестировать медиков в учреждениях по месту работы.

"Рады, что профильное министерство отреагировало и быстро внесло изменения в регламент, согласно которым разрешено первичное и экспресс-тестирование медицинских работников. Эти изменения уже внесены", - сказал глава федерации профсоюзов.

Следует отметить, что среди требований, которые направила властям Федерация профсоюзов Sănătatea, числится и выплата достойной заработной платы всем работникам учреждений здравоохранения, и присвоение медработникам особого статуса.

Профсоюзы также настаивают, чтобы медицинские работники, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, получили пенсию по возрасту на выгодных условиях, и чтобы инфекция была признана профессиональным заболеванием.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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