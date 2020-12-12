Примар Кишинева рассказал, чего может лишиться столица Молдовы

Столичный градоначальник резко высказался по поводу уличной рекламы в Кишиневе. По его мнению, необходимо навести порядок с панно, надписями, вывесками на фасадах зданий.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Либо в Кишиневе будут действовать четкие правила игры в сфере уличной рекламы, либо этой рекламы не будет вовсе. Такое заявление сделал примар молдавской столицы Ион Чебан.

"На заседании постоянного бюро примэрии я настоял на том, чтобы в повестку дня следующего заседания муниципального совета Кишинева, которое состоится 17 декабря, был включен Регламент об уличной рекламе. Почти год прошел с тех пор, как этот документ был разработан и прошелобсуждения в широком формате", – написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, консультации проводились в формальных и неформальных группах, с гражданским обществом, с бизнес-ассоциациями, потому что документ также включает критерии, связанные с витринами и вывесками на магазинах.

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Ион Чебан обратил внимание, что каждый раз некоторые мунсоветники пытались заблокировать утверждение этого регламента. В июне, когда по проекту должно было проводиться голосование, была достигнута договоренность продлить разрешения на размещение рекламы до 31 декабря нынешнего года – до тех пор, пока не будет одобрен регламент.

"Если некоторые муниципальные советники вновь попытаются заблокировать регламент, и он не будет одобрен, то по истечении вышеозначенного срока все рекламные панно будут демонтированы", – отметил примар.

Чебан уточнил, что рекламные щиты в городе должны быть, но располагаться – согласно регламенту и существующим нормам. "Они должны быть эстетичными. Такими же должны быть и реклама, надписи и вывески на фасадах зданий. Либо у нас будут четкие правила, либо вообще не будет рекламных панно", – заключил градоначальник.

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