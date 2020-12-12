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Игрушка медведя в детской больничной палате

Фото: Необычную "коллекцию" собрали врачи одной из больниц в Кишиневе

© Photo : Christiaan Triebert
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201212/32862165/photo-neobychnuyu-kollektsiyu-sobrali-vrachi-odnoy-iz-bolnits-chisinau.html

В Центре матери и ребенка врачи выделили целый стенд, куда в качестве экспонатов попадают предметы, которые проглатывали дети.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Монеты, кнопки, батарейки, винты, значки – это лишь часть "коллекции", собранной врачами отделения эндоскопии в Центре матери и ребенка в Кишиневе. Все эти предметы были проглочены детьми, а врачи доставали инородные тела из маленьких пациентов. Необычная "коллекция" пополнялась в течение 40 лет.

Необычную коллекцию собрали врачи одной из больниц в Кишиневе
© Photo : Facebook / Institutul Mamei și Copilului
Необычную "коллекцию" собрали врачи одной из больниц в Кишиневе

"Проглотить можно любой предмет, достаточно маленький, способный пройти через глотку", - отметили специалисты Центра матери и ребенка.

К примеру, в одном из последних случаев пациентом отделения эндоскопии стал пятилетний ребенок, который проглотил детали браслета, состоящего из магнитных шариков. Малышу понадобилась срочная помощь.

Снимок пациента, который проглотил браслет
© Photo : Facebook / Institutul Mamei și Copilului
Снимок пациента, который проглотил браслет

Операция по извлечению инородных тел длилась порядка двух часов – врачи достали 22 магнитных шарика, которые достигли желудка и двенадцатиперстной кишки с риском перфорации этих органов.

Браслет, который извлекли из пациента
© Photo : Facebook / Institutul Mamei și Copilului
Браслет, который извлекли из пациента

"После операции пациент чувствует себя хорошо", - рассказали специалисты Центра матери и ребенка.

С начала года проведено 113 операций по извлечению инородных тел из верхних отделов пищеварительного тракта и 58 операций по извлечению предметов, попавших в дыхательные пути детей.

Советы врачей, чтобы дети не вдыхали и не проглатывали посторонние предметы:

  • не приносите домой химические вещества в привлекательной для ребенка упаковке и не размещайте их в легкодоступных местах;
  • прячьте от детей острые или хрупкие предметы;
  • избегайте давать ребенку мелкие предметы, по крайней мере, до трех лет;
  • будьте осторожны и всегда наблюдайте за малышом.

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