Фото: Необычную "коллекцию" собрали врачи одной из больниц в Кишиневе

В Центре матери и ребенка врачи выделили целый стенд, куда в качестве экспонатов попадают предметы, которые проглатывали дети.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Монеты, кнопки, батарейки, винты, значки – это лишь часть "коллекции", собранной врачами отделения эндоскопии в Центре матери и ребенка в Кишиневе. Все эти предметы были проглочены детьми, а врачи доставали инородные тела из маленьких пациентов. Необычная "коллекция" пополнялась в течение 40 лет.

© Photo : Facebook / Institutul Mamei și Copilului Необычную "коллекцию" собрали врачи одной из больниц в Кишиневе

"Проглотить можно любой предмет, достаточно маленький, способный пройти через глотку", - отметили специалисты Центра матери и ребенка.

К примеру, в одном из последних случаев пациентом отделения эндоскопии стал пятилетний ребенок, который проглотил детали браслета, состоящего из магнитных шариков. Малышу понадобилась срочная помощь.

Операция по извлечению инородных тел длилась порядка двух часов – врачи достали 22 магнитных шарика, которые достигли желудка и двенадцатиперстной кишки с риском перфорации этих органов.

"После операции пациент чувствует себя хорошо", - рассказали специалисты Центра матери и ребенка.

С начала года проведено 113 операций по извлечению инородных тел из верхних отделов пищеварительного тракта и 58 операций по извлечению предметов, попавших в дыхательные пути детей.

Советы врачей, чтобы дети не вдыхали и не проглатывали посторонние предметы:

не приносите домой химические вещества в привлекательной для ребенка упаковке и не размещайте их в легкодоступных местах;

прячьте от детей острые или хрупкие предметы;

избегайте давать ребенку мелкие предметы, по крайней мере, до трех лет;

будьте осторожны и всегда наблюдайте за малышом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova