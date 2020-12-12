Какие больницы в Молдове получили аппараты ИВЛ для больных COVID-19

Глава Минздрава перечислила медучреждения, по которым распределили два десятка аппаратов искусственной вентиляции легких, а также уточнила, сколько еще оборудования поступит в страну.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Еще 20 аппаратов ИВЛ распределены по медучреждениям Молдовы для лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии и нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Об этом в субботу сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на своей странице в Facebook.

По ее словам, оборудование закуплено в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова".

"Аппараты переданы в Институт скорой помощи, Клиническую больницу Бельц, муниципальную кишиневскую больницу Святого Архангела Михаила, муниципальную больницу №1, муниципальную больницу Святой Троицы, Центр COVID-19, Кагульскую районную больницу, учреждения, в которых есть отделения интенсивной терапии", - уточнила Думбрэвяну.

Она заявила, что в ближайшее время ожидается поставка еще 250 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках того же проекта. "Таким образом, мы укрепим отделения интенсивной терапии по всей стране", - уточнила министр.

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Глава Минздрава сообщила, что на данный момент 289 пациентов в больницах находятся в тяжелом состоянии, 61 подключен к ИВЛ. "Врачи борются за жизнь каждого из них", - подчеркнула Думбрэвяну.

Министр в очередной раз призвала сограждан соблюдать защитные меры:

носить маску;

избегать скопления людей;

как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфектантом;

сохранять дистанцию в один метр от других людей.

При первых симптомах болезни, как отметила глава Минздрава, нужно обращаться к семейному врачу или в Единую службу спасения 112.

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