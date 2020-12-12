Службу несут достойно: войскам карабинеров – 29 лет

Молдавские карабинеры отмечают профессиональный праздник: в чем заключается их основная миссия – рассказал глава МВД.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Генеральный инспекторат карабинеров отмечает в субботу 29 годовщину своего основания.

Праздник карабинеры отметили традиционно – официальной церемонией.

© Photo : Ministerul Afacerilor Interne Официальная церемония по случаю 29 годовщины основания Генерального инспектората карабинеров

Состоялось открытие бюста молдавского господаря Штефана чел Маре.

© Photo : Ministerul Afacerilor Interne 29 de ani de la formarea Trupelor de Carabinieri

Подобные мероприятия прошли во всех территориальных подразделениях Генинспектората карабинеров.

Кроме того, за особые заслуги в защите основных прав и свобод граждан, а также за профессионализм, проявленный в обеспечении верховенства закона, несколько карабинеров были отмечены правительственными и министерскими наградами.

Кику высказался о работе карабинеров

Молдавский премьер Ион Кику направил поздравления сотрудникам Генерального инспектората карабинеров и ветеранам этой структуры.

"Военный статус войск карабинеров предполагает защиту прав и свобод граждан Молдовы, а также обеспечение и восстановление общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений", - уточнил глава правительства.

По его словам, миссия карабинеров - защищать особо важные объекты, а также обеспечивать режим чрезвычайного положения, который устанавливается в различных ситуациях в стране.

"Мы гордимся вами, как и ваши семьи, потому что вы с честью носите форму карабинеров и выполняете свою миссию с достоинством и ответственностью", - сказал Кику.

Глава МВД: войска карабинеров – надежная сила

Министр внутренних дел Павел Войку обратил внимание на важность и роль карабинеров в безопасности страны и обеспечении общественного порядка. По его словам, на протяжении 29 лет это подразделение МВД претерпело обширные реформы, в результате которых структура была модернизирована.

"Войска карабинеров были и остаются надежной и стабильной силой общественного порядка, незаменимым институтом для общества, и своими повседневными задачами карабинеры доказывают, что они являются защитниками государственных ценностей, закона, они вносят свой вклад в защиту и поддержание национальной безопасности", - считает Войку.

По его словам, планируется поддерживать все проекты развития и модернизации инспектората, чтобы его имидж и результаты, достигнутые коллегами-карабинерами, достойно представляли Министерство внутренних дел и страну в целом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova