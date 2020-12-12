Службу несут достойно: войскам карабинеров – 29 лет

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Генеральный инспекторат карабинеров отмечает в субботу 29 годовщину своего основания.
Праздник карабинеры отметили традиционно – официальной церемонией.
Состоялось открытие бюста молдавского господаря Штефана чел Маре.
Подобные мероприятия прошли во всех территориальных подразделениях Генинспектората карабинеров.
Кроме того, за особые заслуги в защите основных прав и свобод граждан, а также за профессионализм, проявленный в обеспечении верховенства закона, несколько карабинеров были отмечены правительственными и министерскими наградами.
Кику высказался о работе карабинеров
Молдавский премьер Ион Кику направил поздравления сотрудникам Генерального инспектората карабинеров и ветеранам этой структуры.
"Военный статус войск карабинеров предполагает защиту прав и свобод граждан Молдовы, а также обеспечение и восстановление общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений", - уточнил глава правительства.
По его словам, миссия карабинеров - защищать особо важные объекты, а также обеспечивать режим чрезвычайного положения, который устанавливается в различных ситуациях в стране.
"Мы гордимся вами, как и ваши семьи, потому что вы с честью носите форму карабинеров и выполняете свою миссию с достоинством и ответственностью", - сказал Кику.
Глава МВД: войска карабинеров – надежная сила
"Войска карабинеров были и остаются надежной и стабильной силой общественного порядка, незаменимым институтом для общества, и своими повседневными задачами карабинеры доказывают, что они являются защитниками государственных ценностей, закона, они вносят свой вклад в защиту и поддержание национальной безопасности", - считает Войку.
По его словам, планируется поддерживать все проекты развития и модернизации инспектората, чтобы его имидж и результаты, достигнутые коллегами-карабинерами, достойно представляли Министерство внутренних дел и страну в целом.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>