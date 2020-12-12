Праздник с ограничениями: что будет под запретом в новогоднюю ночь

Развлекать себя в новогоднюю ночь жителям Молдовы придется самим: рестораны, кафе, бары и клубы будут закрыты. Пить шампанское и есть салат оливье придется дома.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Для некоторых встреча Нового года не дома, а в клубе или ресторане стала уже своеобразной традицией, но не в этот раз. Празднование новогодней ночи в этом году пройдет мимо ресторанного бизнеса. Об этом рассказала Sputnik Молдова председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки.

Дело в том, что до 15 января 2021 года в стране действует чрезвычайное положение в здравоохранении из-за пандемии COVID-19, которое предполагает ряд запретов. Среди прочего ограничена работа заведений общественного питания – ресторанам, барам и кафе запрещено обслуживать клиентов с 22.00 до 07.00.

"Празднование новогодней ночи уже точно пройдет мимо ресторанного бизнеса. Что касается корпоративов и других подобных мероприятий, то их можно проводить до 22.00 и с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа", – сказала Засавицки.

По ее словам, согласно существующим мерам, есть инструкции по проведению банкетов.

"В мероприятии могут принять участие не более 50 человек. Запрещены танцы. Должна соблюдаться дистанция в полтора метра от столов. В другом формате это невозможно", – пояснила собеседница.

Она обратила внимание, что рестораторы предложили правительству, чтобы для корпоративов, в которых хотели бы принять участие свыше 50 человек, люди предоставляли отрицательный тест на COVID-19, сделанный, к примеру, за три дня до мероприятия. Однако ответа от кабмина пока не поступило.

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А как было раньше

В прошлом году примерно с 10 декабря в Молдове начинались новогодние корпоративы, рассказала Засавицки.

"Сейчас нет даже бронирования. Корпоративов на 90% нет. Либо люди болеют, или уже переболели. Большие компании уже как бы определились, что в этом году не будут устраивать корпоративы. Остаются только более мелкие компании, малый бизнес, но не знаю… Если нет бронирования, то, вероятно, уже и не будет", – сказала она.

По ее мнению, люди в любом случае воздерживаются от посещения подобных мероприятий.

Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений подчеркнула: она не рассчитывает, что ко второй декаде последнего месяца года ситуация изменится. "Потому что люди бы уже сейчас бронировали рестораны. Ситуация с корпоративами такая же, как со свадьбами. За последние два месяца я не слышала о праздновании свадеб в ресторанах. Когда была теплая погода, такие праздники проводились на открытом воздухе", – сказала Засавицки.

Малый и средний бизнес – на грани

Владелец одного из ресторанов в Кишиневе Виталий Райлян в комментарии Sputnik Молдова рассказал, что не получал заявок на проведение новогодних банкетов в своем заведении.

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"Многие компании отказались от корпоративов, потому что было сказано, что нельзя проводить банкеты больше 50 человек. Во-вторых, люди по-разному реагируют на появляющуюся информацию, некоторые поняли, что вообще корпоративы нельзя проводить в наших заведениях. В сравнении с прошлым годом заявок нет", – отметил собеседник.

По его мнению, из-за существующих ограничений страдает в первую очередь малый и средний бизнес, который "просто убивается".

"Речь идет о небольших кофейнях, ресторанчиках. В ситуации с сетями, они также несут колоссальные убытки, но у них есть резервы – как финансовые, так и трудовые. Конечно, часть заведений им приходится закрывать – где высокая аренда или они нерентабельны. Но все равно они останутся на плаву. А закроются в первую очередь маленькие заведения, где хорошее обслуживание, где хорошая кухня", - заключил бизнесмен.

COVID-19 затрагивает не только наиболее уязвимые слои населения, но также и многие секторы экономики, предлагающие больше всего рабочих мест. Таков вывод исследования, проведенного под руководством ПРООН в Молдове. В нем отмечается, что самые большие проблемы экономических секторов – снижение продаж, спад спроса, а также отсутствие ликвидности. Здесь можно упомянуть сектор HoReCa (кафе, бары и рестораны) и легкую промышленность, которые в основном представлены микро-, малыми и средними предприятиями и являются крупнейшими работодателями в бизнес-секторе.

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