Таинственная смерть в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik, Александрина Киртоакэ. Мужчина в возрасте 68 лет упал с 12 этажа жилого дома в центре молдавской столицы. Как сообщила Sputnik пресс-секретарь полиции Наталья Стати, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина проживал на улице Измаильская в квартире на 12 этаже, откуда он и выпал. По данным полиции, он проживал один и не оставил предсмертной записки.

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По данному факту ведется расследование. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить, о чем идет речь - об убийстве или о суициде. Если мужчина покончил с собой, то полицейским необходимо узнать, что побудило его свести счеты с жизнью.

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