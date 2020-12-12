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Таинственная смерть в центре Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (128)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201212/32869129/Tainstvennaya-smert-v-tsentre-Kishineva.html

Пожилой мужчина выпал из окна собственной квартиры – предсмертную записку полиция не нашла. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik, Александрина Киртоакэ. Мужчина в возрасте 68 лет упал с 12 этажа жилого дома в центре молдавской столицы. Как сообщила Sputnik пресс-секретарь полиции Наталья Стати, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

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Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина проживал на улице Измаильская в квартире на 12 этаже, откуда он и выпал. По данным полиции, он проживал один и не оставил предсмертной записки.

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По данному факту ведется расследование. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить, о чем идет речь - об убийстве или о суициде. Если мужчина покончил с собой, то полицейским необходимо узнать, что побудило его свести счеты с жизнью.

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Тема:
События Кишинева (128)

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