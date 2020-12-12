Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове подбирается к 126 тысячам.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1459 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Отмечены девять эпизодов "импорта" инфекции: Украина - три, Россия и Египет - по два, Румыния и Германия - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 125 723.

За минувшие 24 часа проведено 3658 тестов, при этом повторно — 373.

Коронавирус выявлен в том числе у 65 медработников: 18 врачей, 37 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 288 пациентов (из них 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1262 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 107 733 человека.

Зафиксированы еще 26 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2547.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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