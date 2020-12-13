Почему COVID-19 не признан в Молдове профессиональной болезнью

Профсоюз работников сектора здравоохранения обратился к молдавским властям с просьбой признать коронавирус профессиональной болезнью медработников. Однако это предложение не было поддержано.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Ежедневно регистрируются новые подтвержденные случаи COVID-19 среди медицинских работников. Согласно статистике, больше всего рискам заражения подвержены медсестры и фельдшеры. Профсоюз работников сектора здравоохранения обратился к молдавским властям с просьбой признать коронавирус профессиональной болезнью. Однако чиновники считают, что пока преждевременно анализировать этот вопрос, потому что не существует научных исследований о долгосрочных последствиях этого заболевания для здоровья. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik рассказал глава Федерации профсоюзов Sănătatea Аурел Попович.

"Мотивировали просьбу, направленную в парламентскую комиссию по здравоохранению. В последствии получили ответ, в котором сообщалось, что считать COVID-19 профессиональным заболеванием преждевременно. Причина в том, что необходимы научные исследования, чтобы определить, действительно ли это заболевание имеет серьезные последствия", - уточнил Попович.

По его мнению, прошло достаточно времени и необходимо, чтобы люди в области науки провели подобные исследования.

Если бы COVID-19 был объявлен профессиональным заболеванием, то медицинские работники имели бы как минимум два преимущества - долгосрочное наблюдение после лечения и бесплатная реабилитация.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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