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Молдавские леи

Новый налог для жителей Кишинева: с 2021 года это коснется всех

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
События Кишинева (129)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201213/32873678/novyy-nalog-dlya-zhiteley-chisinau-s-2021-goda-eto-kosnetsya-vsekh.html

По замыслу столичных властей, санитарный налог в размере 120 леев будут применять со следующего года.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik, Дарья Чернега. В примэрии Кишинева сообщили подробности о том, как планируется взимать новый сбор.

Квитанция придет на каждого жильца в отдельности

Санитарный налог не заменит уже существующих платежей по вывозу мусора или содержанию жилого блока. Он станет дополнительным сбором. Как пояснила вице-примар Кишинева Инга Ионесий, его будет платить каждый житель Кишинева трудоспособного возраста.

"Такса составит 10 леев ежемесячно на каждого жителя Кишинева. Но применять ее будем в конце года. Общая сумма составит 120 леев на каждого жителя. Исключение сделают для детей в возрасте до 18 лет, а также для пенсионеров, социально незащищенных граждан и людей с ограниченными возможностями. Они будут освобождены от выплат", – пояснила Ионесий.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По словам чиновницы, платежка будет приходить на каждого жильца квартиры в отдельности. Таким образом местные власти намерены собрать около 100 миллионов леев в год. Деньги, как поясняют в примэрии, будут потрачены на ремонт дорог во дворах жилых домов, а также на содержание парков и улиц. Для сравнения, только предприятие Autosalubritate ежегодно тратит на содержание Кишинева 700 миллионов леев.

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Жилой фонд нуждается в финансовых вливаниях

Согласно законодательству, содержание жилых домов в Кишиневе полностью переложено на плечи жильцов. Несколько лет назад было принято решение о том, что владельцы квартир должны создавать ассоциации, платить членские взносы и самостоятельно нести ответственность за содержание внутридомовых сетей. Однако на деле эта идея до конца не воплотилась. Как отметил заместитель директора Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Дубица, половина жилого фонда, который раньше был государственным, так и не была объединена в ассоциации.

Ремонт тротуара.
© Sputnik / Mihai Caraus
С 2021 года жителям Кишинева придется платить новый налог

"Они не создали ассоциации и практически не участвуют в решении проблем, связанных с состоянием этих домов. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что дома не ремонтируются. Примэрия не может покрыть все расходы, которые необходимы на содержание жилого фонда. Поэтому средства, которые выделяются из бюджета, расходуются на самое необходимое", – заявил Дубица.

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Теперь проблемы жильцов, которые так и не объединились в ассоциации, частично будут решаться за счет санитарного налога. Как сообщали ранее в примэрии, собранные деньги направят и на поддержание старых строений. По словам Дубицы, до 60% жилого фонда, построенного в Кишиневе до развала СССР, нуждается в серьезном ремонте. В некоторых домах текут крыши, в других необходимо спасать затопленные подвалы, а также заделывать трещины и менять старые лифты на новые. В большинстве старых домов ремонт не проводился более 30 лет.

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Тема:
События Кишинева (129)

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