Как в кино: пьяный в наручниках угнал полицейское авто

Нетрезвый водитель, которого задержали молдавские полицейские, решил не сдаваться и угнал их служебное авто. Однако далеко уехать не смог: алкоголь все-таки победил. Остановив машину, угонщик перебазировался под ближайший куст, где и уснул.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Курьезная история приключилась с несколькими сотрудниками инспектората полиции Страшен, которые отправились на вызов о пьяном водителе. Нетрезвый мужчина не только вступил в перепалку с правоохранителями, но и после того, как на него надели наручники, сумел угнать их служебный автомобиль. Генеральный инспекторат полиции предоставил подробности по этому инциденту.

Поздно вечером 6 декабря в Страшенский инспекторат поступила информация, что на трассе Кишинев – Бельцы в районе села Редены участники дорожного движения остановили автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился пьяный водитель. На место, как уточнили в Гениспекторате, прибыл экипаж полиции на служебной машине Dacia Duster.

"В результате осмотра полицейские установили, что в фольксвагене находились двое мужчин: один за рулем, второй – на переднем пассажирском сидении. При этом оба были в состоянии опьянения", - отметили в структуре.

Сотрудники правоохранительных органов попросили водителя предъявить документы. Он отказался. Более того, начал вести себя агрессивно и вступать в конфликт. Требованиям полицейских он не подчинялся.

"Чтобы пресечь действия мужчины, полицейские применили специальные средства (наручники), его посадили в служебную машину на заднее сиденье. При этом двери закрыли. Пока сотрудники правоохранительных органов опрашивали свидетелей, мужчина перелез на водительское кресло, завел машину и начал движение в направлении Кишинева", - уточнили в ведомстве.

Вскоре служебный автомобиль полиции нашли брошенным близ столичного пригорода Ставчены. Мужчину в наручниках обнаружили неподалеку – под кустом. Его доставили в инспекторат полиции Страшен для документирования.

"Водителем оказался 35-летний житель коммуны Чореску, которая входит в состав муниципия Кишинев. Ранее у него были судимости", - отметили в инспекторате.

По данному факту возбуждено дело по статье 192/1 п.1 Уголовного кодекса Молдовы "Угон транспортного средства". Мужчину задержали на 72 часа, а 9 декабря его выпустили по ходатайству прокурора на том основании, что инкриминируемое преступление относится к категории менее тяжких.

Так как мужчина отказался пройти алкотест, то по этому факту возбуждено уголовное дело на основании статьи 264/1 п.3 УК РМ "Управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения или в состоянии опьянения, вызванного другими веществами".

В полиции уточнили, что служебный автомобиль Dacia Duster не пострадал.

"При этом 7 декабря назначено служебное расследование с целью полного и объективного выяснения всех обстоятельств", - подчеркнули в инспекторате.

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