Гонка на выживание, или Как COVID-19 закрутил гайки ресторанному бизнесу

Рухнувшие продажи, огромные проблемы и мрачные перспективы: ресторанный бизнес в Молдове переживает крайне непростые времена, а прогнозы на будущее еще туманнее. Подробнее о проблемах HoReCa – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. За первую неделю после введения новых ограничений, когда общепиту запретили работать после 22.00, продажи HoReCa (рестораны, кафе, развлекательные заведения) снизилась на 30-35%. Об этом рассказала Sputnik Молдова председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки.

"Последние решения – это тяжелый удар. Некоторые люди не знают, можно или нельзя ходить в рестораны вечером. Большинство граждан работает до 18.00–19.00, и нет никакого смысла идти в заведения HoReCa отдохнуть или поужинать, потому что времени на отдых мало", - сказала собеседница.

Отдых в заведениях по пятницам и выходным, как пояснила Засавицки, – это вообще отдельная история.

"Люди приходили отдыхать. А сейчас после 22.00 все закрыто. Ситуация очень тяжелая. Особенно в части персонала, который не работает полный рабочий день", - уточнила эксперт.

По ее словам, пока рано говорить, сколько потерял сектор HoReCa с начала пандемии. "Рассчитываем, что уже через неделю-две посетители будут приходить в заведения пораньше. Потому что каждый раз, когда вводятся новые ограничения, первые две недели всегда существует непонимание, что можно делать, а что нельзя", - отметила Засавицки.

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Ковидный капкан

Владелец одного ресторанов в Кишиневе Виталий Райлян в комментарии Sputnik рассказал, что его бизнес пережил "первый локдаун тяжело".

"Сейчас хоть мы и работаем, однако с учетом нового графика, продажи упали на 70-80%. Неизвестно сколько все это продлится – две недели или месяц, но я не могу уволить часть поваров, официантов или другого персонала, потому что от этих людей зависит судьба предприятия", - отметил ресторатор.

По его словам, сотрудников необходимо удержать, соответственно, надо выплачивать им зарплату. "Однако помощи даже при первом закрытии мы, HoReCa, не получили. Понятно, что нет денег в бюджете, но нам не предоставили даже поддержку в части налогообложения: к примеру, могли не облагать налогом в течение полугода или существенно снизить налоги", - сказал Райлян.

Он напомнил, что в 2019 году НДС для HoReCa повысили с 10% до 20%, затем с приходом правительства Иона Кику произошло снижение до 15%, а сейчас ведутся переговоры по корректировке до 12%.

"У меня было предложение – провести анализ, а действительно ли сектор HoReCa – место, где распространяется это заболевание. Я проанализировал свое предприятие в этом ключе – с марта по ноябрь из 20 сотрудников на данный момент у меня никто не болел", - сказал он.

По его мнению, персоналу необходимо носить защитные маски, перчатки и использовать дезинфицирующие средства. На входе в заведение замерять температуру, и так далее.

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"Но опять же, когда разрабатывали этот регламент для работы сектора HoReCa, никто нас не пригласил на консультации. Ведь в нашей работе есть своя специфика... Что касается дистанции, то разве она соблюдается в том же общественном транспорте? Нет. Но почему-то именно HoReCa закрыли", – возмутился предприниматель.

По его словам, из-за сложной ситуации в секторе многие бизнесмены думают о том, чтобы перебазировать или уже перевели свой бизнес в другую страну. "Я тоже рассматриваю такую возможность", – сказал собеседник.

Когда могут снять ограничения для HoReCa

Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений рассказала, что у нее состоялась встреча с премьером. "Глава правительства заявил, что придерживается того, чтобы сектор HoReCa работал до 22.00, так как это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Если за две недели в стране уменьшится число новых случаев заражений, то тогда можно будет снять эти ограничения. Но, исходя из того, что мы видим, не думаю, что таких результатов можно будет добиться за указанный срок", - уточнила Засавицки.

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По ее словам, хотелось бы внести ясность с примэрией Кишинева и по вопросу действующих мер.

"На данный момент прописано, что услуги по сервировке запрещены с 22.00. А если человек заказал еду в 21.30 или в 21.50, может ли он поесть, закрыв счет? То есть у нас в этом случае есть вопрос. Это более технические вопросы при тех мерах, которые существуют", - уточнила собеседница.

Она отметила, что рестораторы хотели бы получить от правительства дальнейший план действий, исходя из числа заразившихся. "Будут ли какие-то новые меры или ограничения или их снимут. В разговоре с премьером он отметил, что, если в стране число новых подтвержденных случаев заражения снизится до 1000-1100 в день, то это ограничение (в часах работы – ред.) может быть снято", - сказала Засавицки.

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Представители HoReCa рассчитывают на проведение дискуссий с представителями правительства для решения проблем, с которыми сталкивается сектор.

Как COVID прошелся по сетевикам и единичным заведениям

Из-за кризиса сетевики закрыли те заведения, которые и до пандемии были не очень рентабельны, рассказала глава Национальной ассоциации ресторанов.

"Либо же они закрыли такие точки, которые использовались больше для рекламы, пиара. Остается под вопросом их повторное открытие", - уточнила Засавицки.

По мнению владельца одного из ресторанов в Кишиневе Виталия Райляна, из-за существующих ограничений страдает в первую очередь малый и средний бизнес, который "просто убивается".

"Речь идет о небольших кофейнях, ресторанчиках. В ситуации с сетями, они также несут колоссальные убытки, но у них есть резервы – как финансовые, так и трудовые. Конечно, часть заведений им приходится закрывать – где высокая аренда или они нерентабельны. Но все равно они останутся на плаву. А закроются в первую очередь маленькие заведения, где хорошее обслуживание, где хорошая кухня", - отметил бизнесмен.

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Как отметил собеседник, в первый период закрытия он не сократил ни одного сотрудника своего ресторана – часть персонала отправили в отпуск, а остальные работали на доставку.

"Конечно, мы ушли в минус, потому что просто платили людям, чтобы не потерять их. В принципе это сработало… Сейчас ситуация несколько иная. Из всех людей, которые работают, из-за того, что сократили время работы, естественно, пришлось уменьшить смены, получается, что у них падает зарплата. Поэтому некоторые сами увольняются и либо ищут вторую работу, либо начинают думать о переезде", - сказал Райлян.

По его мнению, в дальнейшем страна столкнется с такой проблемой, как кадровый голод.

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Мрачные прогнозы на 2021-й

Засавицки отметила, что сектор HoReCa не знает, чего ожидать от следующего года. "Непонятно, какой будет даже политическая ситуация в стране, кто будет принимать решения по поводу пандемии и какие ресурсы у них будут. Все зависит от правительства", - сказала собеседница.

По ее словам, с начала пандемии в Молдове закрылись порядка 30% заведений. "К сожалению, будут закрываться многие. К концу января, думаю, мы сможем уже предоставить информацию на эту тему. У многих в конце декабря – начале января заканчиваются контракты на аренду", - сказала собеседница.

Она обратила внимание, что те, кто не сможет продлить аренду, вероятнее всего, будут думать о закрытии бизнеса.

"По нашим расчетам, закроется еще 30%, если продолжится такая же тенденция", - уточнила Засавицки.

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COVID-19 затрагивает не только наиболее уязвимые слои населения, но также и многие секторы экономики, предлагающие больше всего рабочих мест. Таков вывод исследования, проведенного под руководством ПРООН в Молдове. В нем отмечается, что самые большие проблемы экономических секторов – снижение продаж, спад спроса, а также отсутствие ликвидности. Здесь можно упомянуть сектор HoReCa (кафе, бары и рестораны) и легкую промышленность, которые в основном представлены микро-, малыми и средними предприятиями и являются крупнейшими работодателями в бизнес-секторе.

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