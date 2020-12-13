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Новые данные Минздрава по COVID-19: сколько пациентов в тяжелом состоянии

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (106)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201213/32877137/Novye-dannye-Minzdrava-po-COVID-19-skolko-patsientov-v-tyazhelom-sostoyanii.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 126 тысяч.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 795 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Госпиталь COVID-19
© Sputnik / Илья Питалев
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Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 126 518.

За минувшие 24 часа проведено 2099 тестов, при этом повторно — 123.

Коронавирус выявлен в том числе у 35 медработников: восьмерых врачей, 21 медсестеры и шестерых сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 290 пациентов (из них 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1168 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент -  108 901 человек.

Зафиксированы еще 25 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2572.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (106)

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