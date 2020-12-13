В каком молдавском селе можно совершить путешествие во времени

Корреспонденты Sputnik Молдова узнали, как протекает повседневная жизнь староверов, которые проживают в одном из молдавских сел.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В это трудно поверить, но в Молдове есть люди, которые никогда не смотрели телевизор. И не потому, что для них это недоступная роскошь, а потому, что они сознательно предпочитают вести строгий образ жизни. Так диктуют их церковные убеждения и каноны.

Речь идет о староверах, которые проживают в селе Кунича Флорештского района. Именно в этом населенном пункте осели семьи, спасавшиеся от преследований после раскола в Православии, последовавшего за реформой патриарха Никона в 50–60-х годах XVII века. Тогда многие верующие подчинились нововведениям, а другие не захотели. Так и попали некоторые из них на молдавскую землю, где они смогли придерживаться своих убеждений. В Куниче и сейчас говорят на таком русском языке, который можно было услышать несколько столетий назад. Все потому, что в течение долгого времени староверы были вынуждены изолироваться от остального мира. Сейчас же они открыто рассказывают, как им удалось сохранить свои традиции.

Предрассудки о староверах

О староверах существуют предубеждения, что они замкнуты и не любят принимать незнакомцев в свое сообщество. Это клише оказалось развенчано, как только корреспонденты Sputnik познакомились с писателем и поэтом Семеном Придорожновым из села Кунича, который встретил нас у ворот своего дома. Он любезно пригласил нас к себе домой и рассказал о культуре и ценностях староверов.

© Sputnik / Mihai Caraus Семен Придорожнов

Его дом кажется аскетичным, но стоит переступить порог — и окунаешься в теплую и дружелюбную атмосферу.

© Sputnik / Mihai Caraus Дом семьи Придорожновых в селе Кунича

У входа нас радушно встретила хозяйка Елена Леонтьевна.

© Sputnik / Mihai Caraus Елена Придорожнова

Поразительный контраст

В доме Семена Придорожнова многовековые иконы разительно контрастируют с новейшими технологиями. В гостиной на стене висит огромный телевизор. Это вызвало у нас удивление, потому что мы были уверены, что многие староверы не любят технический прогресс, будучи убежденными, что он способствует забвению традиций. Но семья писателя не разделяет этой точки зрения.

© Sputnik / Mihai Caraus Дом семьи Придорожновых

"Мы консервативны в том, что касается веры и традиций. Здесь не сдаемся. Но мы не против науки и технического прогресса. Это необходимо для работы, но нам не нужен весь мусор, который там есть. Надо отбирать сорняки от пшеницы. От интернета отказываться не собираюсь. Так я общаюсь со всем миром", – сказал Придорожнов.

© Sputnik / Mihai Caraus Семен Придорожнов

Под общением "со всем миром" он подразумевает связь с учеными и писателями, представителями старообрядческих общин из других стран и не в последнюю очередь – со своими детьми. С ними он разговаривает каждый день.

"Все мои дети во Франции. Был у них в прошлом году. Там родился внук Матвей. В январе его крестили", – рассказал собеседник, уточнив, что обряд проходил в православной церкви, так как старообрядческой там нет.

Книги и иконы на почетном месте

Хозяин проводил нас в свою библиотеку, поражающую коллекцией книг, рядом с которыми соседствуют старинные иконы, передававшиеся из поколения в поколение.

© Sputnik / Mihai Caraus Семен и Елена Придорожновы в домашней библиотеке писателя

"У меня была икона XVI века, но я по глупости решил похоронить ее на "кладбище икон" во дворе церкви. Это специальное место для очень старых икон, изображение которых уже невозможно различить. Их оставляют там, чтобы их не выбросили куда попало", - пояснил писатель.

Иконы © Sputnik / Mihai Caraus

Иконы © Sputnik / Mihai Caraus

Иконы © Sputnik / Mihai Caraus

Иконы © Sputnik / Mihai Caraus

Иконы © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Иконы

Обычаи староверов

Поговорили мы и о некоторых обычаях старообрядцев. К примеру, никто за столом не имеет права взять в руку ложку до того, как начнет есть хозяин дома.

"В прежние времена, а порой и сейчас, если первыми к трапезе приступает кто-то из сыновей или жена, то они рискуют получить деревянной ложкой по лбу от старейшины семейства", - рассказал Придорожнов.

Кроме того, староверов, которые уходят из жизни, будучи нетрезвыми, хоронят без проведения службы, как и самоубийц.

Староверам также нельзя курить. Нарушивший запрет на 20 лет лишается права причащаться.

Елена Леонтьевна рассказала, что все ее дети – нововерцы (прихожане Русской православной церкви).

"Нам нельзя молиться за православных (нововерцев – ред.). Не положено. Ну, так Бог дал, что все мои дети православные, так что же мне, не молиться? Я лучше отмолюсь за этот грех, что мне нельзя молиться, но я буду молиться и молюсь", – пояснила Придорожнова.

А еще старообрядцы никогда не оставляют открытыми сосуды, наполненные водой.

"Вода всегда должна быть накрыта крышкой, чтобы черти не купались", – пояснила Елена Леонтьевна.

Предложение руки и сердца у староверов происходит в несколько этапов, а если жених или невеста передумают после помолвки, счастья им уже не будет. Говорят, что они всю жизнь будут в беде.

Крайне редко староверы принимают разводы. Второй брак разрешается только с благословления митрополита.

"Один мой знакомый женился и только потом узнал, что его жена больна. Родители знали, но не рассказали об этом. Она страдала психическим заболеванием. После рождения ребенка ее недуг обострился. Митрополит Корнилий дал благословление на второй брак. Если кто-то из супругов умирает, тоже разрешается второй брак. Если женщина не может иметь детей, то она обязательно должна сказать об этом священнику перед свадьбой", – рассказал Придорожнов.

Говор, наряды и баня

Практически каждый раз, когда староверы собираются в церковь на службу, они одеваются по-особому. Чаще всего одежду шьют дома. В церкви женщины должны носить платок, но не завязанный на узел, а скрепленный иглой под подбородком.

© Sputnik / Mihai Caraus Семья Придорожновых

Староверы сохранили не только свои традиции, но и славянский язык, на котором они не говорят в семье, но свято пользуют в церкви.

© Sputnik / Mihai Caraus Страница учебника

"Дети прежде всего учат этот язык", – отметил собеседник.

Дом старообрядцев нельзя представить без настоящей русской бани. Есть она и у семьи Придорожновых.

Чем занимаются староверы в селе Кунича

Старообрядцы в этом молдавском селе еще и экспортеры. Практически все они вяжут знакомые и привычные для всех хозяев веники.

© Sputnik / Mihai Caraus Изготовление веников

"Есть и оптовые покупатели, которые везут продукцию в Россию. Сейчас продаются довольно дорого – по 15–18 леев за штуку", – сказал Придорожнов.

Однако в последние годы его семья не занимается продажами веников, потому что, по словам Придорожнова, у них уже нет нужной физической формы для такой сложной работы. Но супруги нашли другой источник дохода.

"В этом году мы собрали 15 мешков орехов. Грецкие орехи дорогие. Ядро продаем по цене 90 леев. Орехов много, и думаю, что до весны у меня будет работа", – считает он.

Жизнь без телевизора и мобильных телефонов

Пообщались мы и с гостями семейства Придорожновых.

© Sputnik / Mihai Caraus Гости в доме Придорожновых

Мы были удивлены, когда узнали, как относятся к технологическому прогрессу другие староверы из села Кунича. К примеру, Иван Липилов категорически против использования телевизоров и гаджетов.

"Раньше же мы обходились без смартфона… Чем меньше соблазнов, тем больше веры. А когда у человека много соблазнов, то теряется вера – она рушится", – сказал Липилов.

© Sputnik / Mihai Caraus Иван Липилов

Ефросинья Александровна, которая в прошлом преподавала математику, придерживается такого же мнения. Она считает, что новые коммуникационные платформы можно и нужно использовать в той мере, в какой они приносят пользу, но не вредят.

"Не смотрю телевизор, но у меня есть планшет и телефон, потому что все мои дети в России и говорить только по телефону довольно дорого", – сказала собеседница.

© Sputnik / Mihai Caraus Ефросинья Александровна

Несмотря на то что эти ценности взращиваются с раннего возраста, от технического прогресса никуда не деться.

"У меня лично нет мобильного телефона, но у детей есть. Я им отец, и мог их в чем-то ограничить до того, как им исполнилось 18 лет, но сейчас они сами родители, и у меня нет права им что-то запрещать", – сказал Липилов.

Многое изменилось в мире, но одна фундаментальная вещь осталась непоколебимой для староверов, которые проживают в селе Кунича, – вера в Бога, которая формирует их систему ценностей.

© Sputnik / Mihai Caraus Семья Придорожновых

В этом селе, расположенном в 130 километрах от столицы Молдовы, время словно остановилось. Кунича – это оазис, в котором может найти убежище любой человек, измученный бурным ритмом современной жизни. С таким впечатлением мы покинули это село… И было ощущение, что мы совершили путешествие во времени...

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