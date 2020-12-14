Задержек по выплатам пенсий и зарплат не будет - действующий президент

Игорь Додон ответил на заявления некоторых представителей власти о том, что денег в казне на социальные выплаты может не хватить.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. В этом месяце и в начале следующего года, "пока мы несем ответственность за ситуацию в стране, зарплаты и пенсии будут выплачиваться в срок, задержек не будет".

Об этом действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник после еженедельного заседания с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику, который во встрече участвовал онлайн.

Как уточнил Додон, в декабре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, поступления в госказну выше, этого удалось добиться благодаря профессионализму ответственных ведомств.

"Хочу подтвердить и заверить, что в этом месяце и в начале следующего года, по заверениям правительства, пока мы несем ответственность за ситуацию в стране, зарплаты и пенсии будут выплачиваться в срок, задержек не будет", – заявил действующий президент.

Другое мнение: сколько денег в казне

Ранее вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что в государственном бюджете в конце года и в январе может не хватить средств на выплату пенсий, а также зарплат бюджетникам. То есть, существует серьезный риск, что в декабре-январе выплаты будут с задержкой.

По словам Слусаря, остаток на счетах казначейства на 31 декабря 2020-го не превысит 2 миллиардов леев, в то время как на оплату пенсий и зарплат требуется более 3,5 миллиардов.

Вице-спикер полагает: ситуация обусловлена тем, что соглашение с Международным валютным фондом так и не было подписано и вряд ли это произойдет до конца года. Общая финансовая поддержка предполагала порядка 4,4 миллиарда леев.

"Правительство рискованно подходит к составлению госбюджета на 2021 год. Те 4,4 миллиарда вносятся в проект как источник покрытия дефицита бюджета. Но уже ясно, что (нынешнее, - прим. ред.) правительство не имеет доступа к внешним фондам, а в контексте досрочных выборов возрастает вероятность того, что следующий полномочный представитель прибудет в Молдову не ранее июня, а донорские программы появятся в лучшем случае осенью 2021 года", - пояснил Слусарь.

Он призвал кабинет министров пересмотреть дополнительные бюджетные расходы и частично перераспределить помощь в поддержку пенсионеров, фермеров, местных органов власти и программ для диаспоры.

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