Примар Кишинева жестко высказался о новогодних корпоративах

Столичный градоначальник потребовал от уполномоченных структур провести рейды по заведениям Кишинева и проверить соблюдение ограничений, действующих во время чрезвычайного положения в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Проводя корпоратив сейчас, можно встретить Новый год или Рождество в отделении интенсивной терапии. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник.

Он сообщил: поступили сигналы, что многие заведения в столице работают после 22.00. "В том числе, жду подтверждения или опровержения информации по поводу ночных клубов. Есть сигналы, что многие планируют организацию корпоративов. Не понимаю людей... Сделав корпоратив, можно провести новогоднюю ночь в отделении интенсивной терапии", – сказал градоначальник.

По его словам, в этот период крайне важна общая ответственность.

"Посмотрите, что творится в европейских странах: в Италии, Франции и других государствах, где даже выйти на улицу не разрешают или принимать гостей дома. Ограничения очень суровые, которые действуют до 10, 15, 20 января. У нас же люди планируют корпоративы – потанцевать, отдохнуть, как в той песне "Люба – звезда Ютюба"… Ищут развлечения", – сказал Чебан.

Как отметил примар, он понимает, что все устали, и что сейчас самое время проводить подобные мероприятия. "Но, повторю, что, делая корпоратив сейчас, можно проснуться в новогоднюю ночь или на Рождество в больнице. Выбирайте здоровье и сокращайте риски. Прошу, если это возможно, провести рейды в этом отношении, проверки в заведениях Кишинева", – подчеркнул градоначальник.

Он обратил внимание, что после 22.00 в заведениях в основном собираются именно молодые люди, которые меньше остальных доверяют информации об опасности COVID-19. "Обнимания, поцелуйчики, а потом просыпаемся с той статистикой, которая у нас есть. Призываю позаботиться и о наших врачах. Люди уже на пределе", – добавил примар.

Глава столичного инспектората полиции Лилиан Лука ответил, что задача ясна и проверки будут усилены. "Но попрошу межсекториальные группы мобилизоваться с точки зрения предупреждения и избежания возможных рисков, которые могут появиться как последствие", – сказал Лука.

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Дело в том, что до 15 января 2021 года в Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении из-за пандемии COVID-19, которое предполагает ряд запретов. Среди прочего – ограничена работа заведений общественного питания – ресторанам, барам и кафе запрещено обслуживать клиентов с 22.00 до 07.00. А работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия запрещена полностью.

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