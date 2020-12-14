Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: хватит ли койко-мест

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Статистика зараженных COVID-19 растет, как и количество тяжелобольных. Прогнозы неутешительные. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения столицы Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.
"В Кишиневе сохраняется "красный код" ковид-опасности. На данный момент в столице порядка 53 тысяч инфицированных из общего числа в 126 тысяч на национальном уровне", – подчеркнула Бучарски.
"Только в Кишиневе на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 35 300 пациентов", – добавила специалист.
Что касается доступных коек в столице, как уточнила Бучарски, на сегодняшний день общая вместимость больниц для инфицированных новым коронавирусом составляет 1172 места, еще 200 в Центре COVID-19 на Moldexpo предназначены для людей с подозрением на наличие вируса.
Также она заявила, что прием инфицированных начнет муниципальная фтизиопульмонологическая больница. Там подготовлено 130 коек, из них 45 уже занято.
В сортировочный центр больницы Святой Троицы госпитализировано 277 человек, все койко-места интенсивной терапии для взрослых заняты.
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