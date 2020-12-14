15:20 14 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Врач

Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: хватит ли койко-мест

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201214/32882056/situatsiya-s-covid-19-v-chisinau-khvatit-li-koyko-mest.html

Для зараженных коронавирусом нового типа готовят все новые места в столичных больницах, однако ситуация остается сложной.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Статистика зараженных COVID-19 растет, как и количество тяжелобольных. Прогнозы неутешительные. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения столицы Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.

"В Кишиневе сохраняется "красный код" ковид-опасности. На данный момент в столице порядка 53 тысяч инфицированных из общего числа в 126 тысяч на национальном уровне", – подчеркнула Бучарски. 

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса.
© REUTERS / Dado Ruvic
Вот оно, слабое место коронавируса: ученые нашли его
По ее словам, в Кишиневе зарегистрировано 1504 случая заражения медработников, что составляет 13,69% от общего количества инфицированных медиков по стране.

"Только в Кишиневе на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 35 300 пациентов", – добавила специалист.

Что касается доступных коек в столице, как уточнила Бучарски, на сегодняшний день общая вместимость больниц для инфицированных новым коронавирусом составляет 1172 места, еще 200 в Центре COVID-19 на Moldexpo предназначены для людей с подозрением на наличие вируса.

Также она заявила, что прием инфицированных начнет муниципальная фтизиопульмонологическая больница. Там подготовлено 130 коек, из них 45 уже занято. 

В сортировочный центр больницы Святой Троицы госпитализировано 277 человек, все койко-места интенсивной терапии для взрослых заняты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)

По теме

Фото: Необычную "коллекцию" собрали врачи одной из больниц в Кишиневе
Реальная ситуация в больницах Кишинева: о чем заявили власти
Какие больницы в Молдове получили аппараты ИВЛ для больных COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
Елку в Вильнюсе признали самой красивой в Европе
Видео – Названа самая красивая елка в Европе
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться