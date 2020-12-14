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Центр COVID-19

Додон: Минздрав Молдовы справляется с пандемией

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)
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Sputnik Молдова
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Действующий президент рассказал, что ведомство по здравоохранению и правительство проинформировали его о текущей эпидемиологической ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. На 50-й неделе пандемии места в больницах страны и резервы есть. Минздрав справляется с ситуацией. Об этом заявил действующий президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в понедельник. 

По его словам, в республике зарегистрировано 126 518 случаев коронавируса, 2572 человека скончались, 108 901 – выздоровел.

"За прошлую неделю число новых случаев выросло на 8,6%, а выздоровевших пациентов – на 15%. Минздрав говорит, что справляется с пандемией. Коллеги из правительства - что места в больницах и резервы есть", - подчеркнул Додон. 

Он добавил, что при этом в республике остаются активными  почти 15 тысяч случаев,  4 тысячи человек находятся в больницах.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса видна перед графиком акций на этой иллюстрации
© REUTERS / Dado Ruvic
Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось за сутки

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)

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