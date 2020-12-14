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Пограничная полиция

Гроза уходит: почему глава Пограничной полиции подал в отставку

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201214/32882764/groza-ukhodit-pochemu-glava-Pogranichnoy-politsii-podal-v-otstavku.html

Заявление об уходе с поста руководителя структуры Корнелиу Гроза подал в конце прошедшей недели, теперь он ждет решения МВД.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Глава Генерального инспектората пограничной полиции МВД Молдовы Корнелиу Гроза подал в отставку. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь структуры Раиса Новицки.

"Господин Корнелиу Гроза подал заявление об отставке с поста Генерального инспектората пограничной полиции в конце прошлой недели. На протяжении сегодняшнего дня или следующего узнаем, было ли принято его заявление", - уточнила Новицки.

По ее словам, причиной ухода Грозы с поста руководителя структуры стали "личные мотивы". Он возглавил Погранполицию 4 декабря 2019 года, сменив на этом посту Росиана Василоя.

Как заявила Sputnik пресс-секретарь МВД Алина Збанка, министерство подтверждает факт того, что глава Генерального инспектората пограничной полиции подал заявление о прекращении служебных полномочий путем отставки согласно статье 5 п.3 Закона "О Пограничной полиции".

"Заявление принято министром Павлом Войку и находится в процессе рассмотрения. Отмечаем, что господин Гроза - руководитель с большим опытом работы, и если он решит остаться в системе, то такая возможность будет рассмотрена", - уточнила Збанка.

Корнелиу Гроза окончил Академию полиции в Кишиневе. На протяжении карьеры был комиссаром полиции Кантемира, столичных секторов Чеканы и Центр, начальником Национального инспектората расследований. Перед тем как возглавить Генинспекторат погранполиции, он занимал пост руководителя управления полиции Кишинева.

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