Как выросло потребление природного газа в Молдове - данные АО "Молдовагаз"

В АО "Молдовагаз" рассказали, сколько молдавские потребители потратили природного газа, и нет ли у них долгов по оплате за этот ресурс.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Объем потребления природного газа в ноябре текущего года составил 145 миллионов кубометров, это на 27% выше показателей аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Молдовагаз".

Как отметили в компании, по сравнению с октябрем текущего года этот показатель увеличился на 87,9 миллиона кубических метров, или около 153,8%.

"Бытовые потребители, по состоянию на 30 ноября 2020 года, погасили 98,9% выставленных в счетах сумм, что на 0,2 процентного пункта ниже показателей того же периода прошлого года. Для небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 99,4%, с повышением на 0,2 процентного пункта", - пояснили в "Молдовагаз".

Там уточнили, что у предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 100%, что идентично показателям ноября 2019 года.

"За отчетный период от сети было отключено 90 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 100,9 тысячи леев", - добавили в компании.

При этом, как рассказали в компании, 80 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного "голубого топлива".

По данным АО "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный природный газ составил с начала года 3 миллиарда 235,4 миллиона леев и покрывает 99,4% текущих поставок.

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