Ситуация в школах и детсадах: у скольких детей и учителей подтвердился COVID

В Минобразования рассказали, каково положение дел в учебных заведениях республики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В Молдове 16 общеобразовательных учреждений работают в дистанционном режиме из-за карантина, что меньше, чем неделей ранее. На "удаленке" находятся 398 классов вместо 496. Такие данные приводит министерство образования, культуры и исследований республики в понедельник.

"Число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 504, а 10 921 школьник находится на самоизоляции. Коронавирус выявлен у 673 учителей, еще 417 - на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус диагностирован у 149 человек, а 179 помещены на самоизоляцию", — пояснили в министерстве.

Ситуация в детсадах

Как уточнили в Минобразования, из 1398 частных и государственных дошкольных учреждений возобновили работу 1328.

"На данный момент 27 учреждений и 55 детских групп находятся на карантине", — подчеркнули в структуре.

Сообщается, что вирус подтвердился у 10 детей, 148 дидактических кадров и 106 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 2328 несовершеннолетних, 228 педагогов и 279 сотрудников вспомогательного персонала.

Неделей ранее на карантине находились 23 садика и, соответственно, 58 групп.

© Sputnik Ситуация в молдавских школах и детсадах в связи с пандемией COVID-19

Ситуация в вузах и училищах

Что касается профтехучилищ, то за 7—11 декабря вирус подтвердился у 32 учащихся, 22 учителей и 8 сотрудников вспомогательного персонала. При этом 46 групп перевели на самоизоляцию.

За аналогичный период COVID-19 выявили у 27 студентов вузов, 22 преподавателей и 21 работника вспомогательного персонала. На самоизоляции находились 116 студентов, 20 педагогов и 17 сотрудников вспомогательного персонала.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое будет действовать до 15 января 2021 года.

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