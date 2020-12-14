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Ружье, архивное фото.

На границе задержан охотник, который попытался избавиться от ружья

© CC0 / Pixabay / sluehr3g
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201214/32884084/na-granice-zaderzhan-ohotnik-s-nezakonnym-oruzhiem.html

При виде пограничников мужчина выбросил ствол, на который, как выяснилось, у него не было никаких документов.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Недалеко от села Крихана Веке Кагульского района в приграничной зоне был задержан мужчина с нелегальным охотничьим оружием.

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© CC0 / Pixabay / Curriculum_Photografia
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Наряд заметил охотника, который повел себя подозрительно, а при приближении сотрудников полиции попытался избавиться от ружья, выбросив его в лесу.

Предварительное расследование показало, что это 48-летний житель села Манта, который собирался в приграничной зоне охотиться на уток. Однако он не смог объяснить, почему выбросил оружие.

После проверки ответ на этот вопрос был найден — оказалось, что модель и номер ружья не соответствуют данным лицензии, которую представил сотрудникам правоохранительных органов охотник.

Мужчина впоследствии заявил, что ружье не его и было оставлено ему на хранение другом. Однако подтвердить свои слова он не смог никакими доказательствами или документами.

В отношении правонарушителя было начато административное дело.

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Теги:
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