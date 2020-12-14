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Примэрия Кишинева.

Ион Чебан: без повышения налогов Кишиневу не обойтись

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (130)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201214/32884647/ion-cheban-bez-povysheniya-nalogov-kishinevu-ne-obojtis.html

Генпримар заявил, что корректировка местных налогов должна была происходить постепенно на протяжении многих лет, но политики этого не делали.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Повышение местных налогов в столице Молдовы неизбежно и необходимо, заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Общественный транспорт.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Проект бюджета Кишинева будет опубликован для консультаций

Он сообщил в соцсетях, что 100 миллионов леев, которые планируется получить от корректировки местного налогообложения, пойдут на ремонт многоквартирных домов.

В столице есть многоэтажные блоки, которые находятся в катастрофическом состоянии, отметил в связи с этим градоначальник.

"Знаю, что много людей критикуют изменение местных налогов. Но их корректировка должна была происходить на протяжении многих лет постоянно. Политики боялись это делать, опасаясь, что они не будут переизбраны на свои должности", — заявил мэр Кишинева.

Глава городской администрации подчеркнул, что при корректировке налогов будет учтен и социальный аспект, а некоторые категории людей в дальнейшем будут освобождены от этих выплат.

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Тема:
События Кишинева (130)

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Теги:
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