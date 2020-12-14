Пособие супругам ликвидаторов катастрофы в Чернобыле поднимут до 500 леев

Кроме того, нетрудоустроенным участникам устранения последствий аварии на ЧАЭС обеспечат бесплатное медицинское страхование.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Хотя пандемия в этом году создала препятствия в экономическом развитии страны, ограничив финансовые возможности бюджета, правительству все же удалось провести ряд мероприятий по повышению социальной защиты участников ликвидации катастрофы в Чернобыле.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику 14 декабря, в день, когда в ряде стран отмечается завершение строительства "саркофага" над разрушенным блоком Чернобыльской АЭС.

По сообщению главы правительства, с 2021 года ежемесячное пособие оставшимся в живых супругам участников ликвидации аварии в Чернобыле будет увеличено вдвое и составит 500 леев.

Кроме того, нетрудоустроенным участникам устранения последствий катастрофы обеспечат бесплатное медицинское страхование.

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