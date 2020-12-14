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Знак радиации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Пособие супругам ликвидаторов катастрофы в Чернобыле поднимут до 500 леев

© Sputnik / Stringer
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201214/32885565/posobie-suprugam-likvidatorov-katastrofy-v-chernobyle-podnimut-do-500-leev.html

Кроме того, нетрудоустроенным участникам устранения последствий аварии на ЧАЭС обеспечат бесплатное медицинское страхование.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Хотя пандемия в этом году создала препятствия в экономическом развитии страны, ограничив финансовые возможности бюджета, правительству все же удалось провести ряд мероприятий по повышению социальной защиты участников ликвидации катастрофы в Чернобыле.

Вид на новый безопасный конфайнмент и саркофаг на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции из города Припять
© Sputnik / Stringer
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Об этом заявил премьер-министр Ион Кику 14 декабря, в день, когда в ряде стран отмечается завершение строительства "саркофага" над разрушенным блоком Чернобыльской АЭС.

По сообщению главы правительства, с 2021 года ежемесячное пособие оставшимся в живых супругам участников ликвидации аварии в Чернобыле будет увеличено вдвое и составит 500 леев.

Кроме того, нетрудоустроенным участникам устранения последствий катастрофы обеспечат бесплатное медицинское страхование.

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Теги:
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