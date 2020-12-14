Обвиняемая в жестоком убийстве матери жительница Комрата получила 30-дневный арест

Суд принял решение об аресте девушки, которая была задержана за расправу с собственной матерью, вернувшейся с заработков из-за границы.

КОМРАТ, 14 дек — Sputnik, Максим Топал. На заседании суда в понедельник, 14 декабря, прокуроры потребовали 30-дневного ареста для Анны Лейкович, которую обвиняют в убийстве матери.

Суд поддержал требования прокуроров и распорядился до 11 января 2021 года поместить фигурантку громкого дела под стражу. Арест она будет отбывать в пенитенциарном учреждении №5 в городе Кагул.

Во время зачитывания приговора судьей Денисом Гуцу обвиняемая встала с ногами на скамью подсудимых.

Шокирующее убийство произошло в столице Гагаузии вечером в пятницу, 11 декабря. По версии следствия, 21-летняя девушка, находясь в состоянии наркотического опьянения, набросилась на свою 40-летнюю мать и нанесла ей несколько ударов ножом в грудь.

Женщина, которая только 3 декабря вернулась с заработков из Германии в Молдову, скончалась на месте. Тем же ножом, утверждает сторона обвинения, убийца вырезала из груди матери сердце и другие внутренние органы и, бросив их в квартире, сбежала к приятелю.

Найти девушку удалось лишь днем в субботу, 12 декабря. Она была задержана на 72 часа.

Мотивом для жестокого убийства, по предварительным данным, являлось желание погибшей сдать дочь в наркодиспансер для лечения от наркотической зависимости. Точные обстоятельства гибели жительницы Комрата предстоит выяснить правоохранительным органам.

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