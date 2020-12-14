18:55 14 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Молоток судьи.

Обвиняемая в жестоком убийстве матери жительница Комрата получила 30-дневный арест

© AP Photo / Charlie Neibergall
Общество
Получить короткую ссылку
26910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201214/32885593/obvinyaemaya-v-zhestokom-ubiystve-materi-zhitelnitsa-komrata-poluchila-30-dnevnyy-arest.html

Суд принял решение об аресте девушки, которая была задержана за расправу с собственной матерью, вернувшейся с заработков из-за границы. 

КОМРАТ, 14 дек — Sputnik, Максим Топал. На заседании суда в понедельник, 14 декабря, прокуроры потребовали 30-дневного ареста для Анны Лейкович, которую обвиняют в убийстве матери.

Суд поддержал требования прокуроров и распорядился до 11 января 2021 года поместить фигурантку громкого дела под стражу. Арест она будет отбывать в пенитенциарном учреждении №5 в городе Кагул.

Во время зачитывания приговора судьей Денисом Гуцу обвиняемая встала с ногами на скамью подсудимых.

Шокирующее убийство произошло в столице Гагаузии вечером в пятницу, 11 декабря. По версии следствия, 21-летняя девушка, находясь в состоянии наркотического опьянения, набросилась на свою 40-летнюю мать и нанесла ей несколько ударов ножом в грудь.

Женщина, которая только 3 декабря вернулась с заработков из Германии в Молдову, скончалась на месте. Тем же ножом, утверждает сторона обвинения, убийца вырезала из груди матери сердце и другие внутренние органы и, бросив их в квартире, сбежала к приятелю.

Найти девушку удалось лишь днем в субботу, 12 декабря. Она была задержана на 72 часа.

Мотивом для жестокого убийства, по предварительным данным, являлось желание погибшей сдать дочь в наркодиспансер для лечения от наркотической зависимости. Точные обстоятельства гибели жительницы Комрата предстоит выяснить правоохранительным органам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Жестокое убийство в Кишиневе: жертвой стала 16-летняя девушка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
Елку в Вильнюсе признали самой красивой в Европе
Видео – Названа самая красивая елка в Европе
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться