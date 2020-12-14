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Электрические солнечные панели на крыше комратского колледжа имени Чакира.

Забыть про платежки за свет: гагаузский колледж уже считает не расход, а доход

© Photo : архив колледжа имени Чакира
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201214/32886866/solnechnyy-kolledzh-v-gagauzii-otkazalsya-platit-za-elektrichestvo.html

Новые технологии пошли на пользу одному из учебных заведений автономии, которое более не будет платить за электроэнергию. Может быть, даже наоборот.

КОМРАТ, 14 дек — Sputnik, Максим Топал. В педагогическом колледже имени Чакира перед началом нынешнего учебногода при поддержке иностранных доноров началась реализация крупного проекта по энергоэффективности.

На крыше установлены десятки панелей, которые аккумулируют энергию солнца и превращают ее в электричество с помощью специальных технологий. Мощность комплекса батарей составляет 32 квт/ч, рассказал Sputnik Moldova директор компании, которая занимается "зеленой энергией" Александр Секриеру, добавив, что это позволяет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в колледж круглые сутки в любое время года.

Что думают кишиневцы о первых солнечных деревьях, появившихся в городе в редактуре
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Что думают кишиневцы о первых "солнечных деревьях", появившихся в городе

"Когда панели вырабатывают большой объём электроэнергии, то, что колледж не успевает тратить, они отдают в сеть. Счётчик всё это учитывает. Когда солнца мало, как сейчас, и от солнечных панелей, соответственно, приходит мало энергии, то учебное заведение сможет воспользоваться теми киловаттами, которые отдали в сеть до этого", — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что "затраты на электроэнергию будут перекрыты на все 100 процентов" и скорее всего, колледжа сможет даже зарабатывать на продаже электричества.

"Если летом мы будем тратить меньше, киловатт-часы будут собираться на зиму. И мы даже сможем воспользоваться электроэнергией на следующий сезон. При помощи этих батарей нам удастся сэкономить 100 процентов средств, затрачиваемых сегодня на электричество", — рассказала директор учебного заведения Мария Танасович. 

Стоимость проекта составляет 59 тысяч евро. Пятую часть этой суммы составил вклад учебного заведения. По прогнозам специалистов, окупаемость установки составит примерно полтора года.

Аналогичные проекты по установке солнечных панелей будут реализованы в больницах Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт.

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