Тракторный бунт набирает обороты: молдавские аграрии возобновляют протесты

Сельхозпроизводители недовольны итогами прошедшего заседания кабмина, несмотря на то, что правительство готово отсрочить применение 12-процентной ставки НДС в агросекторе.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik.Члены молдавского кабмина поддержали поправки к налогово-бюджетной политике, которые предусматривают отсрочку применения 12-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве до 1 июля 2021 года.

"Что касается предложений по изменению режима НДС в сельском хозяйстве путем применения пониженной ставки НДС на удобрения, отмечаем, что предложение правительство поддерживает частично путем переноса внедрения положений, касающихся применения 12-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве и 12-процентной ставки на удобрение с 1 июля 2021 года", — заявил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

Он уточнил, что мера по пересмотру действующего режима применения ставки НДС на первичную агропродукцию, включенная в законопроект, исходит из необходимости обеспечить развитие и рост конкурентоспособности местных производителей.

Аграрии остались недовольны результатами заседания кабмина. Как заявил Sputnik Молдова сельхозпроизводитель из Каушан Сергей Стефанко, после решения правительства фермеры не могут не выйти на протест, так как недовольны тем, что их проблемы не были решены. По его словам, и в ходе встречи с главой Минсельхоза в понедельник они не услышали внятных обещаний помочь им.

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Протест, как отметил собеседник, планируется довольно масштабным. Стефанко рассказал, что из северных районов республики в Кишинев уже выехала сельхозтехника. Кроме того, ожидается, что в столицу прибудут агропроизводители из Каушан, Хынчешт, Леова и других южных районов республики. Все они рассчитывают присоединиться к своим коллегам, которые уже несколько дней занимают центральную площадь Кишинева, выведя к зданию правительства десятки тракторов.

"Понимаем, что протест — это не самое лучшее решение, но поверьте, у нас больше нет терпения", — сказал Стефанко.

Главное, чего хотят аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что кабмин выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи.

Глава Минсельхоза Ион Пержу в беседе с протестующими еще перед заседанием правительства отметил, что до настоящего момента было сделано все возможное для того, чтобы помочь фермерам, однако ситуация в стране крайне сложная. Он перечислил предпринятые властями меры, среди которых эшелонирование кредитов агропроизводителей, обратившихся в банки, а также поступивших от России на счет Минфина 245 миллионов российских рублей, направленных на компенсацию потерь аграриев.

Пержу отметил, что не собирается принимать участие в возможных акция протеста, так как, считает, что они носят политический характер.

"Финансовых средств столько, сколько было распределено на данный момент. Всего 384 миллиона. Сейчас пытаемся найти другие средства. Из-за границы нам помогает только Российская Федерация, если будет помощь из других государств, мы вам сообщим. Официальный запрос направлен во все государства, отдельных запросов для каждой страны мы не делали", — сказал министр.

Молдавские сельхозпроизводители, которые 6 декабря обосновались со своей техникой на окраинах Кишинева и тем самым обозначили угрозу масштабной акции протеста, 9 декабря перебросили тракторы на центральную площадь столицы.

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