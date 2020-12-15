Электрическое освещение в Кишиневе появилось более ста лет назад

О памятной для города дате, когда в столице Молдовы было впервые протестированы уличные электрические лампы, напомнил глава городской администрации.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik.Первое пробное включение электрического освещения на главной улице Кишинёва состоялось 15 декабря 1908 года. Это знаменательное событие широко освещалось в прессе, напомнил мэр Кишинева Ион Чебан по случаю обновления сети ночного освещения на улице Каля Орхеюлуй.

Градоначальник опубликовал цитату из газеты "Одесские Новости" за 17 декабря 1908 года.

"Событие, целый праздник! 15 декабря, вечером, наша главная городская артерия, Александровская улица, осветилась дуговым электричеством. Для пробы, к сожалению, зажгли только половину фонарей, через фонарь, так что впечатление получилось неполное, не удовлетворившее горожан. Впрочем, обыватель, вообще, проявил мало интереса к событию — движение по необычайно освещённой улице буднично-слабое".

Средства на ремонт городского освещения заложены и в муниципальный бюджет столицы на 2021 год. На деньги, поступившие от сборов, также планируется модернизировать лифты в многоэтажных домах и содействовать инвестициям в образование и здравоохранение.

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