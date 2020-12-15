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Кишинев. Дом Поляка

Электрическое освещение в Кишиневе появилось более ста лет назад

oldchisinau.com
Общество
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Тема:
События Кишинева (131)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201215/32893460/na-ulice-kalya-orheyuluj-v-stolice-poyavilos-novoe-osveshenie.html

О памятной для города дате, когда в столице Молдовы было впервые протестированы уличные электрические лампы, напомнил глава городской администрации.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik.Первое пробное включение электрического освещения на главной улице Кишинёва состоялось 15 декабря 1908 года. Это знаменательное событие широко освещалось в прессе, напомнил мэр Кишинева Ион Чебан по случаю обновления сети ночного освещения на улице Каля Орхеюлуй.

Ион Чебан.
© Facebook
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Градоначальник опубликовал цитату из газеты "Одесские Новости" за 17 декабря 1908 года.

"Событие, целый праздник! 15 декабря, вечером, наша главная городская артерия, Александровская улица, осветилась дуговым электричеством. Для пробы, к сожалению, зажгли только половину фонарей, через фонарь, так что впечатление получилось неполное, не удовлетворившее горожан. Впрочем, обыватель, вообще, проявил мало интереса к событию — движение по необычайно освещённой улице буднично-слабое".

Средства на ремонт городского освещения заложены и в муниципальный бюджет столицы на 2021 год. На деньги, поступившие от сборов, также планируется модернизировать лифты в многоэтажных домах и содействовать инвестициям в образование и здравоохранение.

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Тема:
События Кишинева (131)

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Теги:
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