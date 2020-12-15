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Протест аграриев в Кишиневе у правительства

Эколог о тракторном протесте: о страховании от засухи никто не думал

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (178)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201215/32894228/ekolog-o-traktornom-proteste-o-strahovanii-ot-zasuhi-nikto-ne-dumal.html

Известный в Молдове деятель экологического движения считает: организаторы акции протеста фермеров эксплуатировали землю, получая прибыль, но для защиты от засухи ничего не делали.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Известный эколог Илья Тромбицкий полагает, что организаторы "тракторного" протеста на площади перед зданием правительства ведут себя эгоистично и пытаются переложить свои упущения на плечи всех граждан республики.

Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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"Владельцы дорогих тракторов протестуют, чтобы бюджет компенсировал последствие изменения климата. В годы, когда урожай был хорошим, они получали прибыль и не протестовали. Но и не направляли часть прибыли на страхование от засухи. А сейчас мы все, кто не имеет и не имел денег на такие трактора, должны скинуться, потому что виноваты в засухе. Между тем, если бы лишь небольшая часть средств, которых от нас требуют эти фермеры, пошла бы на увеличение облесенности страны, такой засухи не было бы", — написал Тромбицкий в соцсетях.

Комментирующие публикацию отмечают, что земля в Молдове обрабатывалась последние десятилетия хищническим способом, но арендаторы наделов на это внимания не обращали.

Сельхозпроизводители, которые вывели десятки тракторов к зданию правительства в центре Кишинева, требуют не принимать инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%, а также увеличить компенсации пострадавшим от засухи аграриям.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (178)

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Теги:
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