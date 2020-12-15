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Протест аграриев в центре Кишинева

Видео: молдавские сельхозпроизводители возобновили протест в Кишиневе

© Sputnik / Catalina Cernei
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (178)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/09/32827056.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201215/32894618/Video-moldavskie-selkhozproizvoditeli-vozobnovili-protest-v-Kishineve.html

Несмотря на то, что накануне правительство частично одобрило ряд мер в поддержку сельхозпроизводителей, аграрии остались недовольны и возобновили со вторника протест на центральной площади Кишинева. Смотрите Live-трансляцию Sputnik с протеста.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Молдавские аграрии, недовольные результатами заседания правительства в понедельник, 15 декабря возобновили протестные акции. Члены кабмина поддержали поправки к налогово-бюджетной политике, которые предусматривают отсрочку применения 12-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве до 1 июля 2021 года. Фермеры возобновили протест на центральной площади Кишинева.

Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что кабмин выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

Как заявил Sputnik Молдова сельхозпроизводитель из Каушан Сергей Стефанко, после решения правительства фермеры не могут не выйти на протест, так как недовольны тем, что их проблемы не были решены. По его словам, и в ходе встречи с главой Минсельхоза в понедельник они не услышали внятных обещаний помочь.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (178)

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