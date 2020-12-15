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Пособия в РМ получат почти четыре тысячи человек, заболевших COVID-19 на работе

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (123)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201215/32896179/posobiya-poluchat-pochti-chetyre-tysyachi-chelovek-zabolevshie-covid-19-na-rabote.html

Министерство финансов Молдовы, согласно решению правительства, выделило средства для предоставления материальной помощи этой категории граждан.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Министерство финансов выделит 60,8 миллиона леев на предоставление единовременных пособий в размере 16 тысяч леев для сотрудников, заболевших COVID-19 при выполнении служебных обязанностей.

Правительство РМ.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По сообщению министерства, 11,3 миллиона леев будут выделены из государственного интервенционного фонда, а 49,5 миллиона леев — из резервного фонда правительства.

По словам заместителя премьер-министра Сергея Пушкуцы, сотрудники, которые получат пособие, работают в сфере обороны, внутренних дел, пенитенциарной системы, государственной безопасности, государственных больничных медицинских учреждений, догоспитальной неотложной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и в других бюджетных структурах.

В целом получателями пособия станет 3801 человек.

Уточненный размер резервного фонда правительства на 2020 год составляет 107 миллионов леев, из которых 57,1 миллиона уже распределены. Объем интервенционного фонда составляет 279,7 миллиона леев, и он распределен почти весь — 268,4 миллиона леев.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (123)

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