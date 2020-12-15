Тракторный протест в Кишиневе: предупреждение полиции и требование аграриев

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов призвали возобновивших протесты во вторник сельхозпроизводителей проводить митинг мирно.

В полиции обратили внимание, что есть опыт протестов аграриев летом этого года, когда они блокировали дороги. Потому сотрудники правоохранительных органов и попросили сельхозпроизводителей протестовать мирно.

"Это главная артерия Кишинева, по которой передвигаются 300-400 тысяч жителей и гостей столицы. У вас есть право протестовать мирно, соблюдая национальное законодательство. Ваше право на собрание истекает, как только вы ограничиваете право на свободное передвижение других граждан", – сказал представитель полиции.

Один из представителей сельхозпроизводителей отметил, что аграрии решили протестовать в центре Кишинева, а не на въездах в столицу, чтобы не создавать неудобства остальным гражданам, которым нужно въехать или выехать из города.

Пока на главной площади Кишинева так: аграрии общаются друг с другом, а центр города оглушает рев моторов и сигнальных сирен тракторов, которые стоят перед зданием правительства с 9 декабря.

Аграрии хотят провести дискуссии с представителями правительства, полиция настаивает на проведении акции протеста мирно.

Сельхозпроизводители отмечают, что не намерены сдаваться – они продолжат настаивать на том, чтобы власти обратили внимание и решили проблемы агросектора.

"Мы выходим на протесты не потому, что нам нравится, а потому что накопилось огромное количество проблем", – заявил глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко.

Главное, чего добиваются аграрии – чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что кабмин выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

Как заявил Sputnik Молдова сельхозпроизводитель из Каушан Сергей Стефанко, после решения правительства фермеры не могут не выйти на протест, так как недовольны тем, что их проблемы не были решены. По его словам, и в ходе встречи с главой Минсельхоза в понедельник они не услышали внятных обещаний помочь.

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