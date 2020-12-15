Специалист рассказал, почему общественный транспорт – источник заражения COVID

Эксперты обращают внимание, что общественный транспорт является источником заражения коронавирусом, потому что некоторые люди неправильно носят защитную маску, проявляя таким образом безответственное отношение.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Меры, введенные властями для предотвращения распространения коронавируса, практически не соблюдаются. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил доктор медицинских наук, заместитель главы муниципального Управления здравоохранения Борис Гылкэ.

Он обратил внимание на многолюдные места, такие, как общественный транспорт в столице. Так как в нем невозможно соблюдать социальную дистанцию, самый эффективный метод защиты – правильное ношение масок, считает Гылкэ.

"Маска должна полностью прикрывать рот и нос. Нельзя ее носить под носом или под подбородком, как это делают довольно многие. Маска – самый простой и самый эффективный метод предотвращения заражения COVID-19. Если в общественном транспорте нельзя сохранять физическую дистанцию, нужно носить маску правильно. Таким образом риск заражения будет минимальным", – сказал эксперт.

По его словам, несоблюдение этих мер показывает неуважительное отношение людей к собственному здоровью и здоровью окружающих. Подобные случаи должны быть сразу же задокументированы не только в административном, но и в уголовном порядке, считает собеседник.

"Если 90% населения будут носить маску в течение месяца, то в скором времени, очевидно, снизится количество инфекцирований, и мы сможем установить полный эпидемиологический контроль и искоренить эту инфекцию. К сожалению, не думаю. что это произойдет, потому что часть нашего общества безответственна", – отметил специалист.

Он добавил, что меры, введенные властями, взяты из международной практики, и эти три простейших правила - правильное ношение маски, соблюдение социальной дистанции и гигиена – спасают жизни.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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