Потасовка на митинге: аграрии пытались прорваться в здание правительства

Между протестующими сельхозпроизводителями и представителями правоохранительных органов у входа в здание кабмина завязалась небольшая потасовка.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Протестующие сельхозпроизводители попытались прорваться в здание правительства Молдовы, чтобы обсудить свои требования с представителями властей. Манифестанты намеревались прорвать оцепление из полицейских, но сделать этого им не удалось. Между аграриями и представителями правоохранительных органов завязалась небольшая потасовка.

Глава кабинета министров Ион Кику, с которым протестующие хотели поговорить, находится на самоизоляции, так как у него подтвердился коронавирус. Полицейские пояснили, что именно поэтому пройти в здание правительства и поговорить с премьером они не смогут.

Протестующие попросили полицейских разрешить им войти в здание кабмина, чтобы они смогли убедиться, что там нет ни премьера, ни его помощников, с которыми они смогли бы переговорить.

Во вторник сельхозпроизводители возобновили акции протеста. Они недовольны результатами заседания правительства, прошедшего в понедельник. Хотя члены кабмина поддержали поправки к налогово-бюджетной политике, которые предусматривают отсрочку применения 12-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве до 1 июля 2021 года.

Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что кабмин выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

Аграрии заявили, что не намерены сдаваться и будут продолжать протесты. Следующий состоится уже в четверг перед зданием парламента. Эта акция уже согласована. Более того, как подчеркивают аграрии, они намерены продолжать митинги вплоть до конца декабря – ровно столько, на сколько у них есть разрешение на проведение протестов.

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