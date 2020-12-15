Протестующие аграрии перекрыли площадь в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Центр молдавской столицы перекрыт – аграрии перегородили тракторами проезд через главную площадь Кишинева.

Они заявили, что не намерены сдаваться и будут продолжать протесты. Следующий состоится уже в четверг перед зданием парламента. Эта акция уже согласована. Более того, как подчеркивают аграрии, они намерены продолжать митинги вплоть до конца декабря – ровно столько, на сколько у них есть разрешение на проведение протестов.

Они намерены передать обращение депутатам молдавского парламента.

"Мы, протестующие на площади Великого национального собрания аграрии, которые представляют интересы всех фермеров, серьезно пострадавших от засухи, выражаем наше полное недовольство намерением правительства повысить налог на добавленную стоимость (НДС) в сельском хозяйстве", – говорится, в частности, в их обращении.

Во вторник сельхозпроизводители возобновили акции протеста. Они недовольны результатами заседания правительства в понедельник. Хотя члены кабмина поддержали поправки к налогово-бюджетной политике, которые предусматривают отсрочку применения 12-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве до 1 июля 2021 года.

Главное, чего добиваются аграрии, – чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что кабмин выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

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