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Общественный транспорт.

Протест аграриев: движение транспорта в центре Кишинева возобновлено

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201215/32899531/protest-agrariev-dvizhenie-transporta-v-tsentre-kishineva-vozobnovleno.html

В течение нескольких десятков минут протестующие сельхозпроизводители блокировали движение транспорта через центральную площадь молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Центр молдавской столицы был перекрыт в течение 10-15 минут. Молдавские аграрии перегородили тракторами проезд через главную площадь Кишинева, а затем вернули сельхозтехнику к зданию правительства.  

"Это была последняя капля. В следующий раз встречаемся в четверг перед зданием парламента... Мы готовы и на более серьезные меры. Нам нечего терять", — сказал один из протестующих.

Во вторник сельхозпроизводители возобновили акции протеста. Они недовольны результатами заседания правительства в понедельник. Хотя члены кабмина поддержали поправки к налогово-бюджетной политике, которые предусматривают отсрочку применения 12-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве до 1 июля 2021 года.

Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что кабмин выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

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