Мэр предложил кишиневцам самим выбрать новый маршрут общественного транспорта

Муниципальные власти предлагают на выбор 7 возможных путей следования по одной из важных магистралей столицы.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан предложил горожанам самим определить, как именно будет выглядеть новый маршрут общественного транспорта, который планируется пустить по улице Албишоара.

Выбор кишиневцы могут сделать путем голосования. Для этого на сайте примэрии столицы проводится специальный опрос, в котором предлагаются семь возможных вариантов. Предстоит выбрать один из них, с движением по участку улицы, до сих пор лишенной общественного транспорта.

Ранее столичный градоначальник уже сообщал, что секторы Кишинева Ботанику и Буюканы свяжет новый троллейбусный маршрут по улице Албишоара, которая была сдана в эксплуатацию после проведенного городскими властями капитального ремонта.

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