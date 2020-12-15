По центру Кишинева, как по полю: что задумали молдавские аграрии

Стычки с полицией и попытки прорваться в здание кабмина, ожидание встречи с премьером, у которого подтвердился COVID-19, перекрытие на время главного проспекта Кишинева, ревущие моторы и оглушительный визг клаксонов — чем запомнился сегодняшний протест фермеров.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Молдавские аграрии возобновили во вторник протесты на главной площади Кишинева. Сельхозтехника, которая стояла с 9 декабря перед зданием правительства, взревела — центр столицы оглушил рев моторов и пронзительный визг клаксонов тракторов.

Протест фермеров длился порядка четырех часов, но назвать его завершенным нельзя — сельхозтехника осталась у здания кабмина, а следующая акция намечена на ближайший четверг. Молдавские сельхозпроизводители грозятся, что трактора будут стоять на центральной площади Кишинева вплоть до 31 декабря, если их требования не будут выполнены.

О том, как проходил протест аграриев в центре молдавской столицы во вторник, о требованиях и дальнейших действиях фермеров, читайте в обзоре Sputnik.

Что дало толчок новым протестам

Поводом для возобновления акций протеста стало недовольство аграриев результатами заседания правительства, которое состоялось в понедельник.

Члены кабмина поддержали поправки к налогово-бюджетной политике, которые предусматривают отсрочку применения 12-процентной ставки НДС в сельском хозяйстве до 1 июля 2021 года. Фермеры же настаивают на полной отмене повышения налога.

Сельхозпроизводитель из Каушанского района Сергей Стефанко заявил, что аграрии много не просят.

"Просили, чтобы ставка НДС не била по малым и средним агропроизводителям и простым людям из сел в бедном обществе. Изменение, которое предложили власти, — это глупость, потому что это бьет по бедным людям. Второе, что мы просили, — три тысяч леев — мизерная помощь для того, чтобы мы могли обработать земли и оплатить хотя бы часть наших долгов, чтобы на нас не подавали в суд. Но ничего не было решено", — сказал Стефанко.

Стычка с полицией и "хороводы" у здания кабмина

Протест начался примерно в 11.00 со стандартных выступлений представителей агросектора, которые высказали недовольство положением в отрасли. Среди требований промелькнула и отставка министра сельского хозяйства Иона Пержу, а также всего правительства в целом.

После этого протестующие решили обойти вокруг здание правительства, зайти в него и поговорить с представителями кабмина. В сопровождении сотрудников правоохранительных органов манифестанты подошли ко входу и потребовали пустить их внутрь на аудиенцию к главе правительства Иону Кику. Правда, они не учли, что премьер-министра в здании кабмина нет - у Кику подтвержденный COVID-19, и он находится дома на лечении. Эта информация поначалу не остановила аграриев, и они попробовали прорвать оцепление, чтобы попасть в здание правительства и "поговорить с кем-то из представителей кабмина". Произошла потасовка.

Когда накал страстей спал, аграрии отправились к другому входу, где сотрудники правоохранительных органов также не пропустили их внутрь здания.

Перекрытие центрального проспекта

После безрезультатного "хоровода" вокруг здания правительства аграрии на 10-15 минут перекрыли движение транспорта на центральной площади и по главной дорожной артерии молдавской столицы — проспекту Штефана чел Маре. Полиция перенаправила автобусы и частный транспорт на ближайшие улицы.

Впрочем, еще до начала акции протеста с аграриями пообщались представители силовых структур, которые попросили сельхозпроизводителей проводить манифестацию мирно, а также не перекрывать дороги. В Генеральном инспекторате также подчеркнули, что "все незаконные действия регистрируются и документируются согласно закону".

"Это была последняя капля. В следующий раз встречаемся в четверг перед зданием парламента... Мы готовы и на более серьезные меры. Нам нечего терять", — сказал сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдялэ.

Протесты вплоть до 31 декабря

Аграрии не намерены расходиться по домам, они настроены продолжать протесты до того момента, пока не будут выполнены их требования.

"Мы рассчитываем на сознательность властей, что они не пойдут на повышение ставки НДС до 12% — это станет губительным для агросектора. Не уйдем отсюда. До 31 декабря у нас есть разрешение (занимать площадь на тракторах – прим. ред.). Мы не сдадимся", — заявил сельхозпроизводитель из Хынчештского района Михай Грибинча.

Продолжение протеста аграриев состоится в четверг. На этот раз у здания парламента.

"У нас уже есть разрешение на проведение акции от примэрии Кишинева", — обратил внимание сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдялэ.

Обращение к депутатам

Глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко зачитал текст обращения, который планируется передать депутатам молдавского парламента.

"Мы, протестующие на площади Великого национального собрания аграрии, которые представляют интересы всех сельхозпроизводителей, серьезно пострадавших от засухи в этом году, выражаем наше полное недовольство намерением правительства повысить НДС в сельском хозяйстве, налог на прибыль для лиц, задействованных в агросекторе, невыплатой достойных компенсаций для покрытия убытков из-за засухи, что позволило бы начать фермерам новый сельскохозяйственный год", — сказал Мырзенко.

Он отметил, что нельзя допустить дальнейшее разрушение сельскохозяйственной отрасли и сел.

Что говорит глава Минсельхоза

Накануне состоялась встреча министра сельского хозяйства Иона Пержу с аграриями. Он рассказал собеседникам, что уже сделано государством для поддержки пострадавших от засухи сельхозпроизводителей.

"Финансовых средств столько, сколько было распределено на данный момент. Всего 384 миллиона. Сейчас пытаемся найти другие средства. Из-за границы нам помогает только Российская Федерация. Если будет помощь из других государств, мы вам сообщим. Официальный запрос направлен во все государства, отдельных запросов для каждой страны мы не делали", — сказал Пержу.

Как власти помогали аграриям

В середине августа фермеры из южных районов вышли на акцию протеста, они выехали на тракторах в молдавскую столицу. Аграрии планировали разместить сельскохозяйственную технику на площади в центре Кишинева. Этим действием они обратили внимание властей на ряд проблем, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор в условиях засухи и пандемии. Позже протесты в Кишиневе состоялись, но без техники.

Правительство на заседании 19 августа решило увеличить Фонд субсидирования сельского хозяйства на 100 миллионов леев: таким образом, его размер составит 300 миллионов леев. Ранее кабмин объявил, что удвоит его объем для покрытия убытков, которые понесли аграрии в результате засухи. Однако на фоне протестов сельхозпроизводителей, которые проходили в молдавской столице, правительство решило выделить дополнительные 100 миллионов.

Таким образом, на каждый гектар повторно засеянных земель выделяется сумма в размере 1620 леев, угодий с озимой пшеницей — 1500 леев за гектар, озимым ячменем — 1530 леев, озимым рапсом — 2100 леев, орехами, клубникой, плодовыми деревьями и кустарниками — 3800 леев, виноградом — 3000 леев, овощами в открытом грунте — 2000 леев, горохом — 1100 леев за гектар.

В начале сентября правительством принято решение об установлении до 31 декабря 2020 года моратория на налогово-бюджетный контроль в отношении сельхозпроизводителей. Власти решили субсидировать проценты по кредитам, который выплачивают аграрии, независимо от даты заключения контракта. Еще одна мера — возмещение НДС. Сумма, подлежащая возврату, будет рассчитываться, исходя из совокупной суммы земельного налога на участки сельскохозяйственного назначения, рассчитанной и заявленной на 2020 год.

В ноябре на счета молдавского Минфина поступила безвозмездная помощь в размере 275 миллионов российских рублей (59,7 миллиона леев) от Российской Федерации. Данные денежные средства пошли на срочную поддержу агропроизводителей, пострадавших от засухи в этом году.

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