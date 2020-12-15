Гагаузия просит разрешить сдачу экзаменов в юридический ВУЗ на русском языке

В Кишиневе состоялось последнее в этом году заседание рабочей группы парламента Молдовы и Народного собрания автономии по гармонизации национального и местного законодательства.

КОМРАТ, 15 дек — Sputnik, Максим Топал. Законодатели обсудили важные вопросы взаимодействия, в том числе проблемы жителей Гагаузии, желающих обучаться в национальном Институте юстиции и, соответственно, получить профессию судьи или прокурора.

Депутат Народного собрания автономии Гергий Лейчу заявил, что без знания государственного языка это невозможно.

"Причина проста — незнание в достаточной степени государственного языка, на котором проводится обучение и прием экзаменов. Мы ставим вопрос о том, чтобы в этом институте экзамены принимались на русском языке для выходцев из Гагаузии", — подчеркнул он.

Также была утверждена законодательная инициатива о внесении изменений в закон о защите культурного наследия страны. Нововведения дают властям региона полномочия по формированию бюджета, заказу реконструкции монументов, их охране.

В Комрате также настаивают на изменении Кодекса о выборах с тем, чтобы у Гагаузии появилась квота для пяти депутатов в парламенте Молдовы. Этот вопрос будет обсуждаться уже в наступающем году.

Башкан Гагаузии Ирина Влах призвала не оценивать"пакет гагаузских законов" сквозь призму политики.

"Эти законодательные инициативы отражают социально-экономическое развитие региона. Во втором чтении депутаты от всех политических партий должны принять эти инициативы", — заявила она.

На рассмотрении законодательного органа страны помимо "пакета гагаузских инициатив" находятся и другие предложения, касающиеся гармонизации законодательства и взаимодействия Кишинева и Комрата.

"Все они будут обсуждаться в парламенте страны и улучшат взаимодействие и непосредственно ситуацию в Гагаузии", — сказал вице-спикер и сопредседатель рабочей группы Влад Батрынча.

Обсуждалась и кадровая политика в области образования и юстиции.

Сопредседатель рабочей группы парламента и НСГ Лейчу считает "недостаточной" совместную деятельность депутатов страны и автономии.

"Она могла бы быть более эффективной. В первую очередь, депутаты парламента выражают не только свое мнение, но и мнение фракции, которую они представляют. И все это не может не накладываться на деятельность рабочей группы. Нам приходится доказывать, что два плюс два равняется четырем только потому, что партийные идеи и взгляды порой могут носить совершенно противоположный характер. Некоторые вообще считают, что автономия — нечто ненужное и мешает развитию государства", — сказал Лейчу.

В свою очередь бывший сопредседатель рабочей группы Елена Бакалу уверена, что с 2015 года депутаты парламента и НСГ "научились общаться друг с другом и доказали, что хотят решать вопросы".

"Когда есть желание и люди находят найти общий язык, все получается", — заявила Бакалу.

Нынешнее заседание рабочей группы парламента и Народного собрания – последнее в текущем году.

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