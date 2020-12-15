Посол России встретился с главой Pro Moldova: что обсудили Васнецов и Канду

Одной из тем беседы главы российской дипмиссии с лидером формирования стала актуальная внутриполитическая ситуация в республике.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов провел встречу с лидером партии Pro Moldova Андрианом Канду.

"Собеседники обсудили актуальную внутриполитическую ситуацию в республике. Обменялись мнениями по поводу текущих вопросов российско-молдавской повестки. Высказались за развитие диалога в интересах граждан России и Молдовы. Условились поддерживать контакты", — сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

В Pro Moldova сообщили, что стороны обменялись мнениями относительно политической и социально-экономической ситуации в стране. Канду высказался по поводу утверждения ряда мер для поддержки граждан в условиях пандемического кризиса.

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