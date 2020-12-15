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Встреча посла России в Молдове Олега Васнецова с руководителем партии Pro Moldova Андрианом Канду.

Посол России встретился с главой Pro Moldova: что обсудили Васнецов и Канду

© Photo : Pro Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201215/32903536/posol-russia-vstretilsya-s-glavoy-pro-moldova-chto-obsudili-vasnetsov-i-kandu.html

Одной из тем беседы главы российской дипмиссии с лидером формирования стала актуальная внутриполитическая ситуация в республике.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов провел встречу с лидером партии Pro Moldova Андрианом Канду.

"Собеседники обсудили актуальную внутриполитическую ситуацию в республике. Обменялись мнениями по поводу текущих вопросов российско-молдавской повестки. Высказались за развитие диалога в интересах граждан России и Молдовы. Условились поддерживать контакты", — сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

В Pro Moldova сообщили, что стороны обменялись мнениями относительно политической и социально-экономической ситуации в стране. Канду высказался по поводу утверждения ряда мер для поддержки граждан в условиях пандемического кризиса.

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