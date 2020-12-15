Новые данные Минздрава: в Молдове за сутки подтверждены 1403 случая COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 128 тысяч.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1403 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Зафиксировано эпизодов импорта: из Румынии — 5, Германии и Украины — по 1.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 128 656.

За минувшие 24 часа проведено 3623 теста, при этом повторно — 460.

Коронавирус выявлен в том числе у 91 медработника: у 32 врачей, 42 медсестер и 17 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 286 пациентов (из них 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1135 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 111 314 человек.

Зафиксированы еще 27 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2625.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova