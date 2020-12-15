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ПСРМ.

Социалисты назвали приоритеты в работе парламента на ближайшее время

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201215/32906103/sotsialisty-nazvali-prioritety-v-rabote-parlamenta-na-blizhayshee-vremya.html

Отсрочка применения ставки НДС в агросекторе, сохранение действующей системы налогообложения посылок из-за рубежа, поддержка пенсионеров, снижение пенсионного возраста — приоритеты социалистов на ближайшие заседания парламента.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Депутаты-социалисты также будут настаивать на одобрении проекта постановления о том, чтобы День Европы в Молдове отмечался 8 мая. Об этом сообщили в ПСРМ по итогам встречи членов фракции социалистов, в которой принял участие действующий президент Игорь Додон.

"Предложение возникло в результате жарких споров последних лет о том, какой праздник отмечается 9 мая. В этот день, 9 мая, будет отмечаться только День Победы", — отметили в ПСРМ. 

Там уточнили, что максимальное внимание социалисты будут уделять проектам бюджетно-налоговой политики, госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования.

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"В течение двух недель собраны сотни предложений, которые будут проанализированы, а наиболее удачные — поддержаны во втором и окончательном чтении", — уточнили в партии.

В частности, как отметили в пресс-службе ПСРМ, социалисты поддержат инициативу отложить на полгода применение единой ставки НДС в размере 12% для сельхозпродукции. Речь, как пояснили в политформировании, идет о поддержке сельхозпроизводителей, стимулировании их продавать собранный в этом году урожай по ставке НДС 8% до 1 июля 2021 года. 

"Мы также проголосуем за инициативу депутатов-социалистов, которая предусматривает сохранение налогообложения почтовых посылок с товарами, купленными онлайн за границей, стоимостью от 200 евро. Первоначальный проект бюджетно-налоговой политики предусматривает снижение потолка налогообложения до 100 евро", — уточнили в партии.

Депутаты-социалисты приветствовали положительное заключение правительства на поправку, предложенную по инициативе Додона, согласно которой порядка 690 тысячам пенсионеров и других получателей социальных выплат к пасхальным праздникам перечислят по 1000 леев. "Это единовременное пособие, которое в целом обходится государственному бюджету почти в 700 миллионов леев, получат пенсионеры и получатели других социальных выплат, имеющие ежемесячный доход менее четырех тысяч леев", — пояснили в ПСРМ.

Среди приоритетов социалистов в ближайшей повестке парламента — законопроекты, предусматривающие снижение пенсионного возраста до 57 лет для женщин и 62 лет для мужчин.

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"Если женщины имеют как минимум пятерых детей, они смогут получить право выйти на пенсию в возрасте 54 лет. Защищая права пожилых людей, мы поддержим проект, запрещающий работодателям увольнять людей, достигших пенсионного возраста", — уточнили в пресс-службе политформирования.

Там также обратили внимание, что фракция ПСРМ будет настаивать на голосовании в двух чтениях по законопроекту, направленному на устранение дополнительного фискального давления на население и экономику республики в результате хищения миллиарда. "Другими словами, мы отменим так называемый "закон о миллиардах", который возложил все бремя этого мошенничества на плечи наших граждан", — добавили в партии.

 

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