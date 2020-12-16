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Новогодняя елка

Что происходит перед зимними праздниками: специалисты предупреждают о рисках

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32907617/chto-proiskhodit-pered-zimnimi-prazdnikami-preduprezhdenie.html

Специалисты рассказали, на что необходимо обратить внимание желающим приобрести пиротехнических изделия.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. В преддверии зимних праздников власти регистрируют все больше жалоб покупателей. Зачастую неприятные ситуации возникают в результате безответственности или дезинформации жителей страны. В холодный период года чаще всего фиксируются обращения в связи с покупкой пиротехнических изделий. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил представитель Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Николай Олэрашу.

По словам собеседника, первое, на что необходимо обратить внимание при покупке пиротехники, – это место продажи. Торговая точка должна быть авторизована. Кроме того, человек вправе попросить у продавца документы на товар, чтобы убедиться в том, что продукция прошла необходимые проверки.

"Избегайте покупок пиротехнической продукции на рынке или у уличных торговцев. Есть риск приобрести некачественный товар. Пиротехнику нельзя продавать в условиях влажности, при слишком низкой или слишком высокой температуре", – сказал Олэрашу.

Продажа пиротехники. Pirotehnică
© Sputnik / Павел Лисицын
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Специалист советует внимательно ознакомиться с информацией на этикетке: узнать производителя, изучить инструкцию и способы применения. "Каждый год случаются трагические случаи из-за неправильного использования этих видов продукции", – подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что покупка пиротехнических изделий строго запрещена лицам младше 18 лет, а использовать такую продукцию нельзя с 22.00 до 07.00.

Пиротехнические изделия делятся на четыре категории: первая представляет очень низкий риск (использование этих изделий разрешено в помещениях), вторая – низкий риск (продукцию можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе), третья – средняя степень (пиротехнику можно использовать только на открытом воздухе), четвертая – повышенный риск (изделия должны использоваться вдали от зданий и исключительно специалистами).

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