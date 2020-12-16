Спасатели рассказали, как искали ребенка, пропавшего в Окницком районе

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Девочку, которая пропала 15 декабря в Атаках (Окницкий район), нашли. Она жива и невредима. В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы заявили, что обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Девочку искали и ночью, но тоже безрезультатно. К поисковым работам подключились волонтеры. В инспекторате заявили, что было принято решение использовать даже специализированное оборудование, тепловые устройства для идентификации людей. Привлекли к операции и поисковых собак.
"В общей сложности в поисковых работах приняли участие порядка 120 человек. Утром 16 декабря операцию возобновили, спасатели проверили все трассы, колодцы и ямы. В итоге ребенка нашел охранник каменного карьера в Атаках", – уточнили в Генинспекторате.
После случившегося девочку доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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