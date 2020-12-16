Молдавские аграрии продолжают протесты и собираются у здания парламента

Фермеры добиваются, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%, и требуют, чтобы власти выделили больше денег для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы объявил, что 16 декабря в центре Кишинева состоятся протесты. Пресс-секретарь Генинспектората Силвия Ветку сообщила Sputnik, что на одной из страниц в Facebook появилась информация о том, что агропроизводители выйдут на митинг, так как на среду запланировано заседание парламента. Согласно информации, которая есть у правоохранительных органов, манифестанты могут вести себя агрессивно. Полиция призывает граждан протестовать мирно.

Сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдяле, который входит в группу протестующих фермеров, подтвердил Sputnik, что аграрии соберутся на митинг, и, по его словам, манифестация пройдет без инцидентов.

Молдавские сельхозпроизводители 15 декабря возобновили протестные акции в Кишиневе. Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Фермеры надеются, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

Протест 15 декабря длился порядка четырех часов. Он запомнился стычками с полицией, попытками прорваться в здание кабмина, перекрытием на непродолжительное время главного проспекта Кишинева, ревущими моторами и оглушительным визгом клаксонов.

Аграрии подчеркивают, что не намерены сдаваться и хотят продолжать протесты вплоть до 31 декабря — именно столько действует разрешение, выданное им на их проведение на площади Великого национального собрания перед зданием правительства.

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