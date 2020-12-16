13:19 16 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
LIVE:
Протест аграриев у здания парламента 16 декабря

Видео: молдавские аграрии протестуют у здания парламента

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
16210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/10/32911071.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201216/32910230/video-moldavskie-agrarii-protestuyut-u-zdaniya-parlamenta.html

Протестующие сельхозпроизводители переместили агротехнику с Центральной площади прямо к зданию парламента.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители снова протестуют. На этот раз они собрались у здания парламента, где в среду запланировано пленарное заседание. Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с митинга.

Молдавские сельхозпроизводители 15 декабря возобновили протестные акции в Кишиневе. Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Фермеры надеются, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

Протест, прошедший 15 декабря, длился порядка четырех часов. Он запомнился стычками с полицией, попытками прорваться в здание кабмина, перекрытием на непродолжительное время главного проспекта Кишинева, ревущими моторами и оглушительным визгом клаксонов.

Аграрии подчеркивают, что не намерены сдаваться и хотят продолжать протесты вплоть до 31 декабря — именно столько действует разрешение, выданное им на их проведение на площади Великого национального собрания перед зданием правительства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

По центру Кишинева, как по полю: что задумали молдавские аграрии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Избранный президент США Джо Байден с женой во время встречи со сторонниками.
Представляем нового президента США: "Меня зовут Джо. Джо Байден" — фото
Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытого движения/
Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытия площади
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться