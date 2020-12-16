Аграрии перекрыли центр Кишинева: тракторы у стен парламента и стычки с полицией

Протестующие сельхозпроизводители перебазировали тракторы с площади перед зданием правительства к парламенту. Уже в самом начале акции начались стычки с полицией.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители снова протестуют. В среду они собрались у здания парламента, где должно пройти пленарное заседание. Тракторы стоят на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, тротуарах, клумбах и пытаются въехать на ступени дорожки, которая ведет к зданию парламента.

Между манифестантами и полицейскими завязались потасовки. Правоохранители не пропускают протестующих на тракторах прямо к входу здания законодательного органа.

Молдавские сельхозпроизводители 15 декабря возобновили протестные акции в Кишиневе. Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Фермеры надеются, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

Протест, прошедший 15 декабря, длился порядка четырех часов. Он запомнился стычками с полицией, попытками прорваться в здание кабмина, перекрытием на непродолжительное время главного проспекта Кишинева, ревущими моторами и оглушительным визгом клаксонов.

Аграрии подчеркивают, что не намерены сдаваться и хотят продолжать протесты вплоть до 31 декабря — именно столько действует разрешение, выданное им на их проведение на площади Великого национального собрания перед зданием правительства.

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